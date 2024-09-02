雙溪女兒串連在地商家、小農 「礦之道」14日牡丹登場

新北市雙溪女兒簡淑慧迯出工作多年後返鄉，號召在地商家和小農打團體戰，行銷故鄉「綠金」，今年又串連東北角和基隆創生團隊，籌辦創生聚落論壇、綠領創生市集14日登場，接受民眾報名走訪牡丹「礦之道」。

簡淑慧成年後台北市知名企業基金會任職，參與扶助偏鄉工作時，反思家鄉的未來。就讀研究所寫出「戀念雙溪 就來介入一個慢遊慢動的社區」論文，返鄉實踐多年，走過理想與現實拉鋸的坎坷歲月，現在號召在地商家和小農打團體戰，讓家鄉未來地圖有了更鮮明的色彩。

簡淑慧後來擔任雙溪高中綠精靈社團老師，在校園規畫可食地景，帶高中生與小農互動，接著開辦工作坊，成功串連支持低碳綠食理念的商家、小農，媒合青創人合作，再和市府合作，推出淡蘭古道「蕨之道」、三貂嶺生態友善隧道「貂之道」、有機友善農場體驗「薯之道」，一系列綠色文旅遊程，讓雙溪多元特色漸漸有了名聲。

「螢之道」是注腳雙溪今年上半年綠色文旅遊程的代表作，安排遊客先到雙溪高中土地公廟，追憶淡蘭古道百年土地公的故事，接著轉往來來有機農場品、平林休閒農場，感受小農的用心及螢火蟲保育成果。

雙溪注腳工作室下半年策畫「山海金 地氣香──雙金水南聚落文化串流圈」，執行地方創生文化人才培力與輔導計畫，創生聚落論壇、綠領創生市集14日登場，預計發表牡丹文化路徑、牡丹礦時光地圖，並邀集在地學校青創樂團表演。

當天還有東北角20名地方創生單位推出「綠領創生市集」，活動免費報名，並送100元綠領創生市集體驗券限80名，詳洽臉書「注腳雙溪」粉絲頁。

簡淑慧在企業基金會工作12年，籌辦小朋友營隊，並關注偏鄉發展，從中培養社區工作能力，因而想起家鄉未來。

雙溪在2008年列入新北市低碳城鎮示範區，簡淑慧認為，低碳旅遊、低碳生活這條軸線，似乎未能帶動家鄉展現可持續性的活力。雙溪最重要的「綠色資本」，可以更有深度的包裝、行銷、整合，取得學位後返鄉化為行動。