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北市食安稽查違規趨增 蔬果偏高

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

近期食安問題不斷，為把關食品安全，北市衛生局將增加預算、稽查人力因應。根據審計報告指出，台北市近3年食品抽驗或店家作業規範，不合格率有增加趨勢。北市衛生局表示，其中食品不合格品項，蔬果類違規比率偏高，將向中央及其他縣市政府反映，從源頭加強輔導農民正確使用農藥。

據統計，北市近3年食品查驗，2021年、2022年及去年1至8月分別為6萬532、5萬2587、3萬528件，不合格件數分別為467、433、537件，不合格率從0.77%升至1.6%；同期稽查實體店家是否依食品良好衛生規範準則作業，每年各稽查1萬6千多件，不合格家次高達3836、4569及4241件，不合格率從23.20%增為25.89%。

對稽查不合格率有上升趨勢，衛局回應，因審計部將初查不合格及現場輔導改善均列入統計，致違規偏高。

北市 衛生局

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