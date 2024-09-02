新市鎮人口持續擴增…新北林口水資中心2期擴建 月底完工

新北林口區人口持續擴增，市府規畫林口水資中心二期擴建計畫，先前遭審計部指建設進度落後，民代也緊盯進度。水利局表示，工程將於月底完工，可滿足當地的汙水處理需求；民代認為，二期擴建談了許久，應盡速完工。

市議員李宇翔說，因水資中心遲未完工，導致近期揚水站管線破裂，水利局長宋德仁強調，揚水站是將汙水抽至水資中心，管線破與汙水量能無關。

宋德仁說明，林口水資中心當初就規畫分期辦理，擴建工程2022年8月2日開工，預計今年9月30日完工，經費7.5億元，其中新北自籌3億元，中央補助4.5億元。

完工後可處理總汙水量達3萬6500CMD（噸/每日），較擴建前增加1萬3500CMD，可滿足林口未來汙水處理需求；同生活圈桃園龜山一帶的汙水，則有桃園市龜山水資源回收中心（原林口南區汙水處理廠）。

另，外界憂心新市鎮恐有類似情況，水利局表示，淡水水資中心依原計畫及人口成長已完成三期擴建，汙水處理量可達每日5萬6000噸，評估當地人口將於2027年達處理量上限，啟動擴廠規畫，預計再擴增每日1萬4000噸處理量；經費1億8000萬，中央補助95%，市府自籌5%。

水利局說明，明年預計發包瑞芳水資中心一期，處理水量為4500CMD；另新建5座水資中心分擔八里汙水廠量能，分別為新店、塭仔圳、樹林、蘆北及板中，預計提供19.2萬CMD處理量。除新店廠經費為中央補助88%、市府自籌12%，其他4廠經費來自地政局土地平均地權重劃基金。