星期評論／大巨蛋拚演唱會經濟 北市府須全力備戰

台北大巨蛋即將在10月5日辦國慶晚會迎來天后江蕙開唱，讓歌迷引頸期待。大巨蛋即將迎來啟用後的首場非體育賽事，演唱會經濟指日可待，相關準備更得全面備戰，包括大巨蛋人潮疏散、周邊市中心交通動線等，如何減少交通影響避民怨，還有演唱會防堵黃牛等機制，每個環節都要做好準備。

台北市長蔣萬安上任後，順利讓大巨蛋舉辦球賽，亞錦賽、職棒比賽接連登場，不管場外是否下雨，球迷都能在大巨蛋這一室內球場為支持的隊伍嘶吼加油。儘管美中不足仍有缺失待解決，包括白色座椅吃球、屋頂漏水、身障席視野欠佳等，正逐一改善。

相較於體育球賽，大巨蛋要辦非體育賽事如演唱會，對球場考驗難度更高。若湧入更多人潮，下沉球體草坪區將坐滿觀眾，即便已完成第三方公正單位逃生避難驗證，仍要送大型群聚活動安全管理自治條例審查，場場動輒數萬人的大型活動逃生動線，不容一丁點輕忽，須依每場活動類型、特性、人數有完備的安全計畫。

可預見大巨蛋辦演唱會，觀眾人數絕對比球賽多，周邊忠孝東路、光復南北路的進散場動線如何消化？以10月5日國慶晚會為例，如何避免進場影響道路交通，減緩車輛外溢造成周邊巷弄違停，都須提前宣導配套。

至於演唱會常遭詬病的黃牛搶票，以今年國慶晚會為例，免費索票一事，已有許多民眾透過民代希望拿到票，可見門票搶手，如何避免黃牛搶票後再到網路高價販售，需要一套有效的防堵黃牛機制。

大巨蛋即將引爆演唱會經濟，如何讓大巨蛋成為台灣辦演唱會的首選場地，後續挑戰還多。