普度不只供應食衣住行 火化藝術法船送作品去另一世界
台北龍山藝術宮發起當代藝術活動 ，借用民俗王船概念，製作一艘以藝術為主題的法船。藝術宮得基隆北聖宮辦普度有燒法船儀式，雙方合作，將在萬華剝皮寮歷史街區展出1個月的「藝術法船」，運到八斗子火化，象徵將藝術作品度到另一個世界。
今年農曆7月中元節即將進入尾聲，一群喜愛自由創作的藝術家，打造一艘以藝術為主題的法船，辦了多場的展覽，希望以及藝術和宗教的對話，打破傳統中元節的迷思。中元普度祭祀好兄弟或親人，不應該只有食衣住行，相信在異界的好兄弟也有對藝術的喜好。
在基隆市天行者慈善協會牽線協助下，基隆北聖宮同意為藝術宮的藝術法船舉行普度法會，法船上載有超過20多名藝術家的作品，還以搭船的概念設計藝術法船的船票。
這艘藝術法船是由藝術家陳呈毓用竹子組合製作完成，吸引台灣、日本、美國藝術家及作品參與，內容包含繪畫、攝影、裝置、音樂、行為、錄像等多元藝術類型。焚燒法船的科儀在北台灣已不常見，火化藝術法船更未聽聞。
北聖宮昨天安排莊嚴的科儀後，眾人合力將藝術法船搬到沙灘火化，過程順利。籌辦的藝術家完成讓另一個世界，也能擁有當代藝術的構想，覺得感動、幸福。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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