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新北4水產保育區 9/1起禁採馬糞海膽助繁衍棲息

中央社／ 新北1日電

新北市漁業處今天指出，市內劃設貢寮、野柳等4處水產動植物繁殖保育區，除野柳完全禁止採捕外，其餘自今天起至明年6月15日禁止採捕馬糞海膽，以提供海膽生長繁衍棲息地。

漁業處向中央社記者表示，新北水產動植物繁殖保育區共4處，除野柳保育區完全禁止採捕外，萬里、瑞芳及貢寮等3處保育區針對龍蝦、海膽、九孔及珊瑚礁魚類等物種公告限制可採捕體長大小。

為提供生長繁衍的棲息地，漁業處指出，瑞芳等3處保育區內，除規定海膽不含刺殼長未滿8公分禁止採捕外，在每年9月1日至隔年6月15日禁止採捕白棘三列海膽（馬糞海膽）。

漁業處表示，會配合海巡署進行保育區巡查，若查獲有人採捕馬糞海膽，將依漁業法裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

海膽

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