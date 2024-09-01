與築間、誠品合作有薪實習缺 北市青年局加碼每月多發5000元

青年畢業後初入職場恐面臨一段時間「適應期」，為加強青年職前準備，鼓勵參與實習工作，北市青年局推出「青年實習津貼計畫」，設籍台北市18到30歲的青年，透過青年職涯發展中心平台媒合工作者，每月除了工作薪水，青年局加碼提供5000元實習津貼，最多可領3個月，鼓勵青年踴躍申請參與。

根據研究報告指出，青年在初入就業市場時常面臨挑戰是「學用落差」，高達六成的青年認為自身「學以致用」程度較低，為強化青年職前準備、鼓勵實習、職涯進修及就業銜接，北市青年局推出「實習津貼計畫」鼓參與實習、做好職前準備，協助青年職涯起步並增加職場經歷。

青年局說，該計畫從即日起開放申請，設籍台北市滿六個月年齡介於18歲至30歲之間，參青年職涯發展中心所提供的實習職缺，即符合申請實習津貼的條件，每月提供每位青年5000元津貼，低收入戶或中低收入戶資格則加碼至1萬元，最多可領取3個月，歡迎有志於實習的青年踴躍參與。

目前開出職缺，包含餐飲、客服、房務工作、人資等，包含知名餐飲業築間、大型連鎖書店百貨商場誠品、休閒服飾品牌佐丹奴GIORDANO等，共33項職缺，除了實習津貼外，也有額外支付薪資，青年局表示，將持續開發各大企業的實習機會，並邀請符合資格的青年把握機會參與實習、申請津貼。