食安稽查3年不合格率逐年增加 北市衛生局曝這類比例最高

食安問題漸受重視，但近期各縣市陸續爆發重大食安問題，北市衛生局也增加預算、補稽查人力因應，但審計報告指出，近三年無論是食品抽驗或者店家作業規範，不合格率都有增加趨勢。衛生局表示，會依照各時期不同樣態、種類加強稽查。此外，食品不合格中蔬果類違規比例較高，會和其他縣市政府及中央反應，由源頭加強輔導農民正確使用農藥。

根據統計，從110年、111年、112年1月至8月食品查驗，分別查驗6萬532、5萬2587、3萬528件，不合格件數分別為467、433、537件，不合率從0.77%增至1.60%；同期間稽查實體店家業者是否依食品良好衛生規範準則作業，每年分別稽查1萬6535、1萬6079、1萬6380件，不合格家次分別為3836、4569、4241件，不合格家次從23.20%增為25.89%。

審計報告指出，衛生局從110至112年度分別編列6256萬、5755萬、6490萬餘元預算，含中央補助經費，用於推動食品抽驗、市售食品標示輔導暨查核、食品業者衛生輔導暨查核等業務，但近年度辦理查驗食品及稽查業者結果，不合格件數及比率有上升趨勢，要求應檢討改善。

衛生局表示，若店家複查不合格得給予限期改善，審計部統計將初查不合格及現場輔導改善均列入故比率偏高，以110年至112年實際不合格率平均為0.079%，衛生局訂有食品專案稽查抽驗計畫，會根據消費型態、年節時令、產品特性、可能違規情況等不同樣態加強抽驗，並依據抽驗結果、中央監測資訊及國際不安全訊息等訂定各類食品專案抽驗計畫。

衛生局也說，台北市抽驗結果高違規類別為生鮮蔬果，但大多來自外縣市，將持續透過跨縣市級農政單位及中央合作，由源頭加強輔導農民正確使用農藥，未來也將持續針對高違規、風險、關注及新興產品加強查驗，提升食品稽查效能與抽驗精準度，並輔導業者建立源頭管理及自主管理制度，若被發現不合格產品立即要求下架不得販售，並向上溯源與抽驗，同步通報中央於產地及邊境達到風險管控，降低不合格品於市面流通可能。