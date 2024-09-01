兒童智慧在他的手指尖上 親子烘焙課夯社會局持續加碼

新北市公共托育中心有63家親子館在暑期推具特色的學習課程，其中在三重區的重新公托親子館親子廚房，由小鹿老師領銜的「我是小小廚神」烘焙課一推出，報名秒殺。新北市社會局表示，烘焙課程深受好評，將持續開課，並酌收材料費，一名年輕媽媽專程從桃園到新北參加，她說，親子館是育兒神隊友，過程有趣又能學到新知。

社會局長李美珍說，新北市有123家公共托育中心，其中有63家附設親子館，遍布在17區，另12區有公共親子中心，新北市29區均有親子場所。今年暑假期間，各親子館推出多元課程，包含律動、繪畫、奧福音樂、親子烘焙、自然探索、藝術創作及小小足球等，讓家長可就近選擇適合課程。

「小鹿老師」陳映涵具有蛋糕、麵包丙級證照，在重新公托親子館教授烘焙課，帶領親子動手做蘋果大福、小蝸牛芝麻乳酪酥餅、核桃馬芬、桂花蛋塔等，每堂課15個名額，一推出就秒殺。不只媽媽帶孩子來學，還有爺爺奶奶也陪孫子學習，烘焙課擄獲大人小孩的心。

陳映涵引用教育家蘇霍姆林斯基的話「兒童的智慧在他的手指尖上」，透過攪拌、揉捏、分切、擀平麵糰等，不僅可以訓練孩子小肌肉發展和手眼協調，還能因親子一起手作而促進親子關係。

家住桃園的媽媽黃上恩帶3歲半女兒沐言參加親子烘焙，母女一起捏碎餅乾，攪拌鮮奶油和起司，然後擠入透明的杯子裡，一層鮮奶油，一層餅乾加核桃，再放入冰箱2小時，即成了杯裝起司蛋糕。黃上恩說，親子館課程經濟實惠，之前曾在台北橋公托中心親子館上過繪畫課和積木課，小孩非常喜歡。