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新市鎮人口持續進駐 林口水資中心二期擴建月底完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
林口水資源回收中心一期飽和，二期工程預計今年9月完工。圖／新北水利局提供
林口水資源回收中心一期飽和，二期工程預計今年9月完工。圖／新北水利局提供

新北林口居民持續擴增，市府規畫林口水資中心二期擴建。新北水利局表示，工程將於月底完工，將可滿足當地人口持續增加的汙水處理需求；民代則說，二期擴建講很久，應盡速完工因應當地汙水處理需求。

新北多區持續發展，尤其新市鎮吸引不少民眾進駐，汙水處理成難題，尤其前陣子還發生周圍揚水站管線破裂情況，令外界憂心汙水系統出問題。另外，市府先前即規畫擴建林口水資中心二期工程，不過遭審計部指建設進度落後，後來規畫改至今年7月完工，也讓民代緊盯進度。

新北市議員李宇翔認為，就是因為水資中心遲遲沒有完工，排水系統負荷不來，所以發生揚水站管線破裂情況，希望能盡速完工，改善林口區域汙水處理情況。新北市議員蔡淑君則說，市府應加緊腳步做好未來整體規畫，包含監控現有情況、了解汙水處理量能情況，來符合當地使用需求。水利局長強調，揚水站就是要將汙水抽至林口水資中心處理，因此管線破與水資中心沒有直接關聯。

水利局說明，林口水資中心於規畫階段即預計以分期建設方式辦理，並已預留二期擴建的施工空間，近年林口地區人口逐漸增加，立即啟動相關規劃設計，並依計畫開辦工程，以妥善處理因人口提升而增加的汙水量。

水利局強調，該工程已於2022年8月2日開工，預計完工期程於2024年9月30日，總計畫經費為7.5億元。完成後可處理總汙水量達到3萬6500CMD（噸/每日），較擴建前增加1萬3500CMD之汙水處理量，可滿足未來林口地區人口持續增加的汙水處理需求；至於同生活圈龜山一帶的汙水，則有桃園市龜山水資源回收中心（原林口南區汙水處理廠）。

另外，外界憂心這類新北發展快速的新市鎮人口進駐倍速成長，將導致水資中心來不及因應。水利局表示，淡水水資中心依原計畫及人口成長已完成三期擴建，汙水處理量可達每日5萬6000噸，不過也評估未來淡江大橋及淡北道路通車等因素下，淡水人口將於2027年達到目前水資源回收中心的處理量上限，因此現階段也已經啟動擴廠規畫，預計再擴增每日1萬4000噸的處理量。

水利局提到，明年還預計發包瑞芳區水資中心第一期建設，處理水量為4500CMD；另為增加八里汙水處理廠操作風險應變能力，也規畫興建5座水資源回收中心，分別為新店、塭仔圳、樹林、蘆北及板中等5座，預計可提供19.2萬CMD處理量。

林口水資源回收中心一期飽和，二期工程預計今年9月完工。圖／新北水利局提供
林口水資源回收中心一期飽和，二期工程預計今年9月完工。圖／新北水利局提供

林口 水利局

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