新北就服拉一把 助藥癮更生人阿賢成消防工程職人

更生人想求職回歸社會充滿挑戰，新北勞工局就業服務處攜手財團法人利伯他茲教育基金會，辦理就業輔導計畫，2016年迄今已協助1300名更生人重返職場，40多歲男子阿賢揮別毒癮，在消防工程領域找到一片天，還用態度與實力服人，考核3個月後便升上領班。

「頭戴藍盔帽，工具掛腰間，配管加拉線，汗水不停歇！」這句話道出了阿賢現下工作的寫照。每天在興建中的大樓工地來回穿梭，爬上爬下，主要是負責消防管路的配線和安裝，阿賢微笑地分享著：「每天上工都是揮汗如雨，全身又髒又溼，有時還登上高空作業車，危險又辛苦，但我樂在其中。」

現年40多歲的阿賢在當年大學畢業後，從事升降機維修技術員10多年，升至組長職。因遭遇離婚打擊，加上日夜輪班的疲累工作，雙重壓力下，讓他禁不住朋友誘惑，沾上了安非他命。在監所4年出獄後，投遞了數十封履歷都石沉大海，漸漸地讓他失去自信，直到接觸「新北地檢觀護人室」就業促進課程，遇上新北就服處委託的「利伯他茲」就業個管員建成，讓他求職出現新契機。

建成透過就業諮詢，了解阿賢領有機械設備維修乙級證照及機械維修員經驗，推介機電維護員未能錄取，也無其他適合的職缺。建成運用「職業適性測驗」，與阿賢一同討論是否有從事其他職類的可能性。

經過評估興趣和特質、找出優勢後，即陪同至「三重就服站」登記求職。就服員運用「施用毒品者就業輔導計畫」為阿賢開卡，依其性向適合從事機械及技術性工作，也願意學習態度，推介至「漢聯消防科技顧問有限公司」，建成再陪同面試，並順利錄取。

阿賢很感謝建成點醒他「別只是想找離家近的工作」、「年輕人要一技傍身」，更感謝老闆帶他學習拉線、配管、看施工圖及正確地使用工具，讓他對消防技術產生興趣和自信，已穩定就業7個月。

阿賢的陳姓老闆表示，阿賢剛來的時候就像一張白紙，很多事要從頭學起，但他肯用心學習，短短一周就進入狀況，後來還拿到了高空作業證照。看到阿賢具備肯學、細心特質，也能夠適切地和工地主任及同事們溝通協調，順利掌握工程進度，於是考核3個月後，便破格升他做領班，超越其他資深員工，「感謝你們推薦阿賢來做消防，讓我撿到一塊寶！」