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守護特殊兒 新北祭出收托發展遲緩兒獎勵金

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
新北市祭出收托發展遲緩兒獎勵補助，希望提供照顧品質。圖／新北市社會局提供
新北市祭出收托發展遲緩兒獎勵補助，希望提供照顧品質。圖／新北市社會局提供

為營造友善身心障礙及發展遲緩兒環境，新北市社會局持續提升特殊需求兒童受托權益，訂定獎勵辦法，凡收托身心障礙暨發展遲緩兒童者，依幼兒發展遲緩或障礙程度給予照顧獎勵金，收托1名特殊需求幼兒，托嬰中心每月可獲補助2000元至1萬5000元，居家托育人員每月1500元至5000元，居家托育人員如在2年內修畢特教或早期療育課程者每月可再加發1000元，新辦法自9月1日生效。

社會局觀察，疫情過後，發展遲緩孩童通報數有上升趨勢，去年通報數是3萬4781人，創下歷年新高，與疫情前相比成長逾3成。社會局委託早期療育專業團隊，至有收托發展遲緩的托嬰中心或保母家提供托育人員巡迴輔導服務，指導托育人員空間規畫、輔具使用、照顧互動及托育活動設計等技巧，另每年規畫托育人員18小時在職訓練課程，課程內容即包含有早期療育、兒童發展、正向教養等相關課程，提升托育人員專業知能及照顧技巧。

男童「阿吉」患有罕見疾病，托育人員在托育初期就觀察阿吉有些不同於同齡孩子的狀況，秉持3歲前早療黃金期的信念與家長溝通安排就醫檢查。申請早療巡迴輔導服務，由專業治療師到托育地指導，教授如何照顧特殊兒的知能，成為阿吉及家長有力的後盾。

另一名吳姓托育人員收托一名自閉症寶寶，寶寶有獨特的生活模式和興趣，堅持度高，若不夠理解，容易讓主要照顧者不知所措，但吳姓托育人員沒有因此退縮，與家長、早療老師密切合作，也申請巡迴輔導服務，運用學到的專業知識，陪伴寶寶一起學習和成長。

社會局長李美珍表示，新北社會局設有「兒童健康發展中心」，受理發展遲緩兒童通報，社工初步評估後將個案分級，需密集關心個案下派至6區早期療育社區資源中心進行後續個案管理、社區療育、親職支持等服務。

另，社會局每年提供18小時在職訓練課程，及照顧特殊兒童還可申請巡迴輔導服務，今年度還開辦收托身心障礙暨發展遲緩兒童補助方案，給予托育人員照顧獎勵，希望提升收托身心障礙及發展遲緩兒童的能力與意願，減輕家長照顧負擔。

新北市為收托發展遲緩兒訂定獎勵辦法，依幼兒發展遲緩或障礙程度給予照顧獎勵金。圖／新北市社會局提供
新北市為收托發展遲緩兒訂定獎勵辦法，依幼兒發展遲緩或障礙程度給予照顧獎勵金。圖／新北市社會局提供
為陪伴發展遲緩孩子不要錯過成長黃金期，職能治療師現場觀察並記錄孩子情況。圖／新北市社會局提供
為陪伴發展遲緩孩子不要錯過成長黃金期，職能治療師現場觀察並記錄孩子情況。圖／新北市社會局提供

托育 發展遲緩兒

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