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蔣萬安訪美綠要求聚焦市政 藍：建立信任管道

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安將於9月4日至14日，首度市長身分出訪美國。本報資料照片
台北市長蔣萬安將於9月4日至14日，首度市長身分出訪美國。本報資料照片

台北市長蔣萬安將於9月4日至14日，首度市長身分出訪美國。國民黨議員詹為元認為，蔣萬安這次訪美是市政參訪，但他認為，蔣萬安此行當然有助國民黨的對外溝通與信任管道建立。尤其接下來2028可能挑戰大位的台中市長盧秀燕，蔣也可以是附加價值的助攻，但核心還是從市政為出發。

民進黨議員何孟樺則認為，蔣萬安未來的確有角逐大位的野心，但因蔣是以台北市長身分出訪，市政參訪應該多帶回一些市政經驗，也不希望出訪行程簽很多合作備忘錄，但回來之後都沒有進展。

詹為元表示，這次蔣萬安首度市長身分訪美，是相當難得的機會，不過市政仍是蔣萬安訪美根本，包括這幾次出訪日、韓，蔣都是以市政為中道，私下也會與核心幕僚去考察市政。不過詹也提到，這次訪美預期蔣萬安當然也會與美方在地重要政黨或政治人物會面，當然有助國民黨的對外溝通與信任管道建立。

詹為元表示，之前台中市長盧秀燕也訪美，這次蔣萬安也應該要站在比較宏觀立場，幫國民黨去建立一個聯繫管道，對於盧秀燕有可能代表國民黨選2028，蔣這次訪美，也可以是附加價值的助攻。

何孟樺則認為，蔣萬安的確有角逐大位野心，尤其台北市長也一向是總統大位重要跳板，不過蔣萬安還是以市長身分出訪，不要為了自己，應該放在更多市政交流，尤其先前蔣推出「創業家任意通護照」政策，目前美國沒有任何點，希望這次蔣訪美，也可以在美國重要城市合作，推動這項政策。

國民黨 蔣萬安

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