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增汐止市區防洪量能 校園下方作調節池創滯洪空間
新北汐止過去是淹水重鎮，近期雖有改善，但仍有積淹水點難克服，在狹長地形下要有滯洪空間更是大挑戰，新北水利局表示，近期規畫於青山國中小施作校園透保水工程，力拚2025年完工，屆時將可增加4500噸滯洪空間，盼解決周遭積淹水問題；另外，目前也正評估三重高中、華僑中學等校優化及新建透保水工程。
因新北發展早，不少地方沒有足夠場地規劃滯洪空間，但又容易積淹水，每逢大雨就讓居民痛苦，像是外界比較熟知的汐止區即是，而當地青山國中小就鄰近青山路積淹水點，學校後方山區逕流水過大，常導致學校有積淹水情形發生。
水利局長宋德仁說明，近年與易積淹水地區學校合作，以現有校地改造完成9處深具韌性保水功能的校園透水保水工程，第10處汐止青山國中小也正在發包中；工程將藉由學校操場下方新設調節池，並以基地自行保水方式、低衝擊開發（LID）理念，降低周邊地區排水系統負擔。
宋德仁指出，青山國中小校園透水保水工程將於操場下方新設約4500噸地下貯水槽，改善青山國中小周邊積淹水情形，增強區域防洪量能，工程預算約7000萬元，力拚2025年完工。另外，也持續盤點鄰近易積淹水熱點區的學校施作透水保水工程，目前正辦理三重高中透水保水優化工程及華僑中學透水保水工程評估作業中，將向國土署爭取相關經費補助後辦理相關設計發包作業。
宋德仁表示，新北不只在校園，也透過各式透保水設施、大排蓄洪、抽水站預抽、廢棄地下道改為滯洪池及開發案出流管制計畫審核等措施，創造滯洪空間，新北目前已有約337萬噸、相當於1348座標準游泳池的滯洪量體，2030年預計提升至429萬噸。
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