快訊

高雄三井施工商場傳工安意外 吊塔掉落砸人1死1重傷

用鍋碗邊緣敲雞蛋？可能有2食安風險！專家教最安全打蛋法

柯文哲遭聲押禁見 昔力挺他的愛莉莎莎「貼全黑圖洩心情」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

增汐止市區防洪量能 校園下方作調節池創滯洪空間

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北汐止過去是淹水重鎮，青山國中小位於積淹水熱點區，新北水利局規畫校園透保水工程，力拚2025年完工。圖／新北水利局提供
新北汐止過去是淹水重鎮，青山國中小位於積淹水熱點區，新北水利局規畫校園透保水工程，力拚2025年完工。圖／新北水利局提供

新北汐止過去是淹水重鎮，近期雖有改善，但仍有積淹水點難克服，在狹長地形下要有滯洪空間更是大挑戰，新北水利局表示，近期規畫於青山國中小施作校園透保水工程，力拚2025年完工，屆時將可增加4500噸滯洪空間，盼解決周遭積淹水問題；另外，目前也正評估三重高中、華僑中學等校優化及新建透保水工程。

因新北發展早，不少地方沒有足夠場地規劃滯洪空間，但又容易積淹水，每逢大雨就讓居民痛苦，像是外界比較熟知的汐止區即是，而當地青山國中小就鄰近青山路積淹水點，學校後方山區逕流水過大，常導致學校有積淹水情形發生。

水利局長宋德仁說明，近年與易積淹水地區學校合作，以現有校地改造完成9處深具韌性保水功能的校園透水保水工程，第10處汐止青山國中小也正在發包中；工程將藉由學校操場下方新設調節池，並以基地自行保水方式、低衝擊開發（LID）理念，降低周邊地區排水系統負擔。

宋德仁指出，青山國中小校園透水保水工程將於操場下方新設約4500噸地下貯水槽，改善青山國中小周邊積淹水情形，增強區域防洪量能，工程預算約7000萬元，力拚2025年完工。另外，也持續盤點鄰近易積淹水熱點區的學校施作透水保水工程，目前正辦理三重高中透水保水優化工程及華僑中學透水保水工程評估作業中，將向國土署爭取相關經費補助後辦理相關設計發包作業。

宋德仁表示，新北不只在校園，也透過各式透保水設施、大排蓄洪、抽水站預抽、廢棄地下道改為滯洪池及開發案出流管制計畫審核等措施，創造滯洪空間，新北目前已有約337萬噸、相當於1348座標準游泳池的滯洪量體，2030年預計提升至429萬噸。

新北汐止過去是淹水重鎮，大雨一來，青山國中小大門口階梯宛若瀑布，周圍也是積淹水熱點。圖／本報資料照片
新北汐止過去是淹水重鎮，大雨一來，青山國中小大門口階梯宛若瀑布，周圍也是積淹水熱點。圖／本報資料照片
新北汐止過去是淹水重鎮，青山國中小後門的青山路常遇雨遇水，車輛經過有如路上行舟。圖／本報資料照片
新北汐止過去是淹水重鎮，青山國中小後門的青山路常遇雨遇水，車輛經過有如路上行舟。圖／本報資料照片

新北 校園 淹水

延伸閱讀

新北：氣候變遷豪大雨易積淹水 拚10-15分鐘退水

應變極端天氣豪雨 新北防洪融入AI預警及即時判讀系統

濃郁惡臭只想上車閃人 新北57處公有停車場做汙水接管

侯友宜四首長轉參事等事務官1個月 再回任政務官引熱議

相關新聞

獨／蔣萬安訪美亮點曝 哈佛演講、大都會球場為大巨蛋經濟取經

台北市長蔣萬安預計9月4日至14日首度市長身分訪美，儘管下周可能有颱風成形，市府也研擬相關備案。蔣首趟訪美亮點行程也曝光...

蔣萬安與國民阿嬤陳淑芳 呼籲失智友善行動

台北市長蔣萬安於今現身西門町紅樓廣場，與國民阿嬤陳淑芬一起參加台北市政府衛生局舉辦的「微笑樂智號」胖卡車快閃活動，兩人化...

蔣萬安訪美綠要求聚焦市政 藍：建立信任管道

台北市長蔣萬安將於9月4日至14日，首度市長身分出訪美國。國民黨議員詹為元認為，蔣萬安這次訪美是市政參訪，但他認為，蔣萬...

增汐止市區防洪量能 校園下方作調節池創滯洪空間

新北汐止過去是淹水重鎮，近期雖有改善，但仍有積淹水點難克服，在狹長地形下要有滯洪空間更是大挑戰，新北水利局表示，近期規畫...

蔣萬安將訪美 「友美和中」助奠基未來接班基礎

台北市長蔣萬安將在9月4日至9月14日出訪美國。外界認為，蔣萬安此行訪美，將有助於國民黨「友美和中」目標、助攻盧秀燕。尤...

「台北動保教育月」系列活動即將開跑 免費親子DIY手作課程

台北市自9月7日起至10月4日將以「Hey!友善動物作伙行」為主題，舉辦「2024台北動保教育月」系列活動，持續響應「台灣狗節」、「世界狂犬病日」及「世界動物日」三大節日，9月7日首場活動將在台北市動物之家中繼園區舉辦「2024台北動保教育月啟動記者會暨動物認養市集派對」，現場規劃5場以上免費親子DIY手作課程、互動體驗等認養推廣活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。