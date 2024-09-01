台中電影Fun-In季破萬人 重頭戲動畫影展9月登場

2024台中電影Fun-In季6月28日起跑，為期兩個多月巡迴台中29區，市府新聞局統計，累積參與人數破萬人。緊接其後，台中動畫重頭戲「2024台中國際動畫影展」屆滿10周年，9月起將展開連串活動，預定9月20日(周五)、9月21日(周六)晚間7點在西區市民廣場分別放映《腦筋急轉彎》及《汽車總動員》，邀大眾回味露天電影院懷舊氛圍。

2024台中電影Fun-In季昨晚閉幕，在南屯圓滿戶外劇場放映《汪汪隊立大功：超級大電影》，人潮爆滿，新聞局長欒治誼表示，市府舉辦夏日電影院已有10年，每年結合台中國際動畫影展佳片巡迴各區，今年精選17部動畫影片輪番放映，累積參與人次破萬人，新聞局未來將舉辦更盛大活動，打造台中影視之都。

新聞局表示，今年選出國內外優質片單，包括超高人氣的《超級瑪利歐兄弟電影版》、《電影哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》、《汪汪隊立大功：超級大電影》，以及口碑極佳的《鈴芽之旅》、《鏡之孤城》、《元素方程式》及《BLUE GIANT藍色巨星》。還有影展精選動畫《魔法阿嬤-數位修復版》及《妖怪森林》，拓展多元觀影視野。

「2024台中國際動畫影展」9月起開始一連串熱鬧活動，預定9月20日(周五)、9月21日(周六)晚間19時於西區市民廣場分別放映《腦筋急轉彎》及《汽車總動員》。