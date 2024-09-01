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蔣萬安將訪美 「友美和中」助奠基未來接班基礎
台北市長蔣萬安將在9月4日至9月14日出訪美國。外界認為，蔣萬安此行訪美，將有助於國民黨「友美和中」目標、助攻盧秀燕。尤其蔣萬安首度以市長身分訪美，與美建立情誼，將有助奠基未來接班人基礎，甚至在訪美之後，再辦雙城論壇，也可避免被貼上親共標籤。
藍營人士認為，蔣萬安這次訪美，有其重要意涵，尤其在哈佛的這一場演說，對蔣萬安來說，是第一次以台北市長身分赴美的大型演講，會透過這個Global Taipei主題，讓美方理解台北市身為首都其實也是台灣的縮影，讓國際更知道、認識台北，也希望透過這場演講，讓美國人了蔣萬安是一位年輕、有國際視野的市長。
也有學者認為，蔣萬安應也希望透過這次訪美，並且透過重要演說，讓國際城市、美方知道，台北市在東亞是有很重要政經地位，不僅在地緣政治上，或者是其原本城市內涵，都是國際很重要城市，也讓美方認識蔣萬安這個具有國際觀、年輕、有國際視野的市長，希望讓台北市成為國際窗口，讓台北市、台灣邁向國際。
至於蔣萬安身為藍營未來挑戰大位呼聲高的政治明星，學者說，這次是蔣第一次以市長身分訪美，對蔣萬安的意義，儘管蔣現階段還是以拚2026連任、市政為主，還沒想到2032年，蔣萬安現階段不需急，就是按部就班，先從亞洲開始，再慢慢往美歐訪問，讓更多人了解台北、了解蔣萬安，這應該也是蔣萬安的初衷。
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