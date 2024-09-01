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獨／蔣萬安訪美亮點曝 哈佛演講、大都會球場為大巨蛋經濟取經

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安預計9月4日至14日首度市長身分訪美。本報資料照片
台北市長蔣萬安預計9月4日至14日首度市長身分訪美。本報資料照片

台北市長蔣萬安預計9月4日至14日首度市長身分訪美，儘管下周可能有颱風成形，市府也研擬相關備案。蔣首趟訪美亮點行程也曝光，除出訪紐約將至時報廣場參訪，針對行人友善等政策，與台北市進行經驗交流借鏡；此行也將訪大都會球場，為大巨蛋經濟取經。據了解，此行蔣萬安行程亮點，還將在哈佛大學有一場名為「Global Taipei :Bridging Tradition and Innovation全球台北：連結傳統與創新」為題演講。

蔣萬安的這場專題演說，將由拉賈瓦利基金會亞洲研究所所長、大宇國際事務教授安東尼‧賽奇 (Anthony Saich) 主持，由哈佛大學彭博城市研究中心與哈佛大學費正清中國研究中心為共同主辦，目前官網已開放報名。

據了解，這次蔣演說的哈佛大學甘迺迪論壇平台，是過去許多國家元首、重要政治人物、諾貝爾獎得主等，在哈佛大學演說都會透過此平台，預計蔣萬安在美國時間9月9日的演說行程，也將是哈佛大學新學期開學的第一場活動。

至於蔣萬安訪美拜訪波士頓姐妹市，除哈佛的演講外，也會參訪MIT的媒體實驗室Ｍedia lab；出訪費城則會回母校賓州大學拜會，並與賓州大學台灣留學生有一場座談，主軸為台北市的青年政策，也會與台灣留學生互動對談；此行因時間緣故，並不會到華府參訪。

由於這次是蔣萬安首度訪美，僑界熱烈歡迎及關注，目前行程規畫，蔣分別在紐約、波士頓等都會有僑宴活動，報名狀況相當踴躍，目前已有好幾百人報名。

台北市長蔣萬安訪美亮點，將在哈佛有一場名為「Global Taipei :Bridging Tradition and Innovation全球台北：連結傳統與創新」為題的專題演講，目前官網已經開始宣傳活動訊息。圖／引用自甘迺迪論壇官網
台北市長蔣萬安訪美亮點，將在哈佛有一場名為「Global Taipei :Bridging Tradition and Innovation全球台北：連結傳統與創新」為題的專題演講，目前官網已經開始宣傳活動訊息。圖／引用自甘迺迪論壇官網

哈佛大學 蔣萬安 行程

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