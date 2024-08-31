「台北動保教育月」系列活動即將開跑 免費親子DIY手作課程

台北市自9月7日起至10月4日將以「Hey!友善動物作伙行」為主題，舉辦「2024台北動保教育月」系列活動，持續響應「台灣狗節」、「世界狂犬病日」及「世界動物日」三大節日，9月7日首場活動將在台北市動物之家中繼園區舉辦「2024台北動保教育月啟動記者會暨動物認養市集派對」，現場規劃5場以上免費親子DIY手作課程、互動體驗等認養推廣活動。

北市動保處表示，台北市首次在動物之家中繼園區舉辦動物認養市集派對，除了邀請寵物網紅「柴犬Nana和阿楞的一天」擔任活動代言人，及於現場安排MOMO家族與民眾互動外，更規劃了7個點心美食攤位，其中特別邀請「阿義師的大茶壺餐廳」來設攤讓民眾體驗貓空茶藝特色。民眾在現場參加「作伙來動物市集派對」、「相揪來舞台」及「集章贈好禮活動」等任一項任務，就能獲得美食抵用金。另外還有3場小朋友最愛的萌寵DIY手作教學「動物羊毛氈」、「動物黏土同樂會」及「萌友拼積木」，與2場互動體驗包含112年創意桌遊「野生動物生存大考驗」，以及台北市立動物園特別為了成立110年園慶熱身準備的新創「台灣野生動物繪畫拼圖」讓民眾體驗。另外還有3場次「小小動物觀察家」活動讓孩子體驗如何照顧動物，每場限量10人。

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