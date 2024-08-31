新北70家宗教團體累捐2.8億 侯友宜：感謝「神隊友」

新北市今辦2024新北市績優宗教團體表揚大會，市長侯友宜表揚130家績優宗教團體，包括公益慈善、社會教化及個人奉獻3大類共246個獎項。侯友宜表示，宗教團體扮演積極正向、帶新北往上走的力量，感謝長期做新北市的「神隊友」，今年70家宗教團體獲「公益慈善」類獎項，累計捐助超過2.8億元。

新北民政局表示，今年70家宗教團體累計捐助超過2.8億元，其中蘆洲湧蓮寺捐款興建多功能公益慈善大樓第一期款，加上援助土耳其賑災、地方學子獎助學金、弱勢家庭及機構賑濟，合計金額逾6700萬元；樹林鎮南宮、南山福德宮、瑞芳青雲殿、板橋慈惠宮、板橋接雲寺、林口竹林山觀音寺、三峽長福巖清水祖師公及新莊地藏庵，今年度捐贈善款皆超過千萬元，項目包括警消設備、民生物資、學校經費等，貢獻良多。

三重先嗇宮董事長李乾龍今上台領公益慈善獎項，他表示宗教本就是取之於社會、用之於社會，宗教的力量應是做社會公益，宗教寺廟的資源都來自大眾，對社會公益應比任何團體都該更積極，先嗇宮每年都非常積極，由於現在學校開學，下周會都送給三重區各中小學洗手乳，讓學生勤洗手、遠離疫情。

「社會教化」類有95家宗教團體獲獎，除響應市府政策，提供地方長者共餐、社區照顧關懷據點，亦有許多宗教宗教團體辦理學生夏冬令營、長者樂齡課程、各項輔導等。「個人奉獻」獎項部分共97人獲獎，今年最年長的受獎者是坪林協德宮總顧問李新富，其自民國89年間進入協德宮服務，協助改建工程，不僅大力奉獻資金，也對外勸募不遺餘力，使工程得以順利完工。