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沒寫退票程序還有免責條款 新北稽查4游泳館皆不合格

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市設有滑水道的游泳館共計4間，分別位於新店區及中和區。圖／新北市消保官提供
新北市設有滑水道的游泳館共計4間，分別位於新店區及中和區。圖／新北市消保官提供

炎炎夏日，設有滑水道的游泳館大受歡迎，新北消保官聯合稽查設有滑水道的4間游泳館，發現都有不合格之處，包含免責條款、沒有足夠救生員、未說明退票程序，4家業者也已立即改善完成。消保官呼籲，家長帶小朋友到游泳館玩耍時，一定要留意場內公告和工作人員的指示，以確保自身及孩子的安全。

新北市設有滑水道的游泳館共計4間，分別位於新店區及中和區，消保官表示，本次稽查重點包括「是否投保公共意外責任險」、「定型化契約條款」、「設施設備安全管理」、「營業衛生及水質檢驗」及「消防安全設備管理」等項目。

尤其是針對滑水道，業者應依照「游泳池管理規範」設有管制人員進行引導，以避免遊客在滑水過程中因前後距離過近而發生追撞受傷。

消保官表示，4間業者均依規定投保足額的公共意外責任險，且消防安全設備也都符合規定，但稽查時發現，位於新店的建國游泳池，未配置足額救生員，業者稱，因當時下大雨，入池游泳人數較少，才先讓其餘救生員休息，經體育局依「游泳池管理規範」及「消費者保護法」裁處，業者允諾改善。

此外，建國游泳池公告的體適能中心使用須知指出，「消費者應對自身安全及行為負全部責任」，已違反消保法第10條。此外，另外3間業者販售的預購票券，都未記載或公告，消費者要求退回禮券的返還價金程序，消保官立即要求各業者進行改善，所有業者均依要求改善完畢。

新北市消保官聯合稽查設有滑水道的4間游泳館，發現都有不合格之處。圖／新北市消保官提供
新北市消保官聯合稽查設有滑水道的4間游泳館，發現都有不合格之處。圖／新北市消保官提供
新北市消保官聯合稽查設有滑水道的4間游泳館，發現都有不合格之處。圖／新北市消保官提供
新北市消保官聯合稽查設有滑水道的4間游泳館，發現都有不合格之處。圖／新北市消保官提供

新北 消保官 滑水道

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