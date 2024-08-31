性別友善變性愛友善廁所 網笑翻新北「民風這麼開放？」
新北市林口社區運動公園目前正進行廁所更新，但有民眾發現性別友善廁所英文標示竟為「Sex Friendly」，翻譯變成性愛友善廁所，意即廁所內是可供性行為使用，民眾驚訝拍下並將畫面貼網，網友笑翻「民風這麼開放？、林口果然最年輕城市」，區長廖武輝發現後今早立即通知廠商覆蓋更正文字。
新北市號稱國際城市，不過英文翻譯標示卻經常出包，之前有三重玫瑰立體停車場英文標示Triple Rose變成三倍玫瑰，淡海輕軌之前橋墩廣告也出現拼音錯誤，如今性別友善廁所的英文正確用法「All Gender Restroom」在林口社區運動公園被標示為Sex Friendly Toilet變成性愛友善洗手間，國際化程度再度令人搖頭。
性別友善變成性愛友善廁所的英文標示被民眾拍下貼上「林口大家庭」臉書社團，網友紛留言表示「真的很母湯、這廁所損壞率一定很高、提供保險套服務？、林口果然是最年輕的城市、民風這麼開放？」議員李宇翔發現後也立即通知區公所改善。
林口區長廖武輝表示，今日已立即先將廁所英文字覆蓋，後續盡速安排更正。所有廁所英文字都先請廠商覆蓋，後續會全面確認正確性並一次改正。廁所尚在施工階段未驗收完成，因民眾發現陳情反應，公所因此即時要求廠商進行更正。
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