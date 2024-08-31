快訊

新光金三角戀 小股東要賣股或換股 還有第3條路可選？

外國人在日本爆買房衝突不斷 居民忍無可忍禁止的了嗎

84萬人搶票！劉德華隔11年開唱 抽票中獎率「不到5%」

性別友善變性愛友善廁所 網笑翻新北「民風這麼開放？」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民眾發現林口社區運動公園性別友善廁所英文標示竟為「Sex Friendly」圖／林口大家庭臉書翻攝
民眾發現林口社區運動公園性別友善廁所英文標示竟為「Sex Friendly」圖／林口大家庭臉書翻攝

新北市林口社區運動公園目前正進行廁所更新，但有民眾發現性別友善廁所英文標示竟為「Sex Friendly」，翻譯變成性愛友善廁所，意即廁所內是可供性行為使用，民眾驚訝拍下並將畫面貼網，網友笑翻「民風這麼開放？、林口果然最年輕城市」，區長廖武輝發現後今早立即通知廠商覆蓋更正文字。

新北市號稱國際城市，不過英文翻譯標示卻經常出包，之前有三重玫瑰立體停車場英文標示Triple Rose變成三倍玫瑰，淡海輕軌之前橋墩廣告也出現拼音錯誤，如今性別友善廁所的英文正確用法「All Gender Restroom」在林口社區運動公園被標示為Sex Friendly Toilet變成性愛友善洗手間，國際化程度再度令人搖頭。

性別友善變成性愛友善廁所的英文標示被民眾拍下貼上「林口大家庭」臉書社團，網友紛留言表示「真的很母湯、這廁所損壞率一定很高、提供保險套服務？、林口果然是最年輕的城市、民風這麼開放？」議員李宇翔發現後也立即通知區公所改善。

林口區長廖武輝表示，今日已立即先將廁所英文字覆蓋，後續盡速安排更正。所有廁所英文字都先請廠商覆蓋，後續會全面確認正確性並一次改正。廁所尚在施工階段未驗收完成，因民眾發現陳情反應，公所因此即時要求廠商進行更正。

林口區長廖武輝表示，今日已立即先將廁所英文字覆蓋，後續儘速安排更正。圖／林口區公所提供
林口區長廖武輝表示，今日已立即先將廁所英文字覆蓋，後續儘速安排更正。圖／林口區公所提供
性別友善廁所的英文正確用法「All Gender Restroom」。圖／新北市政府臉書翻攝
性別友善廁所的英文正確用法「All Gender Restroom」。圖／新北市政府臉書翻攝

廁所 新北 英文

延伸閱讀

上半年新北議員建議款 「七大寇」綠議員恰都掛蛋

新北市林口「文仁安居」社宅今動土 2028年完工將增1066戶社宅

五股公設通檢市都委會審議通過 民代要求盡速完成解編程序

侯友宜視察塭仔圳工程進度 民代呼籲別讓市長一直拿皮鞭

相關新聞

性別友善變性愛友善廁所 網笑翻新北「民風這麼開放？」

新北市林口社區運動公園目前正進行廁所更新，但有民眾發現性別友善廁所英文標示竟為「Sex Friendly」，翻譯變成性愛...

今年中秋節沒連假 北市大直橋下烤肉區開放時間縮短

每年中秋節北市河濱公園烤肉趴，令民眾期待。但今年中秋沒連假，有議員認為大直烤肉區開放時間恐縮短，請水利處延長開放時間，將...

新北70家宗教團體累捐2.8億 侯友宜：感謝「神隊友」

新北市今辦2024新北市績優宗教團體表揚大會，市長侯友宜表揚130家績優宗教團體，包括公益慈善、社會教化及個人奉獻3大類...

沒寫退票程序還有免責條款 新北稽查4游泳館皆不合格

炎炎夏日，設有滑水道的游泳館大受歡迎，新北市消保官聯合稽查設有滑水道的4間游泳館，發現都有不合格之處，包含免責條款、沒有...

影／表態「挺姓李的」有無跟侯友宜聯繫？ 李乾龍：他公務繁忙

2026年新北市長選戰，北市副市長李四川、新北市長劉和然等人被視為有力人選，國民黨前秘書長李乾龍日前表示，已答應「姓李的...

護童上下學 雙北校園缺導護志工

昨是113學年度第一學期開學日，校園通學安全受關注，北市導護志工卻出現人力荒，教育局宣布，將保費額度提高至300萬元，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。