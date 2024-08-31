今年中秋節沒連假 北市大直橋下烤肉區開放時間縮短

每年中秋節北市河濱公園烤肉趴，令民眾期待。但今年中秋沒連假，有議員認為大直烤肉區開放時間恐縮短，請水利處延長開放時間，將9月14日視為連假首日，前一晚提前開放大直橋下指定區供民眾烤肉。不過，北市水利處表示，烤肉增加排碳量，往年河濱烤肉留下的垃圾，也衍生民怨，今年開放時間為9月16日下午5時。

北市水利處自疫情解解封後，開放4處河濱公園供民眾烤肉，於中秋節特別時段，即中秋連續假期前一日下午5時起至中秋連續假期結束日晚上12時止，加開1處「大直橋下指定區」。

議員林亮君說，今年中秋節為9月17日周二，因中央2024年調整政府機關調整上班日期處理要點，這次中秋節並無連假，若市府沿用過去標準，今年大直橋下指定區開放民眾烤肉日期將由5日縮短為2日，為方便民眾安排中秋烤肉、野炊行程，同時避免開放時間過短導致場地壅擠，請水利處將9月14日周六就視為中秋連假首日，在9月13日周五下午5時起，提前開放「大直橋下指定區」供民眾使用。

北市水利處表示，因北市已訂定淨零排放管理自治條例，考量烤肉將增加排碳量，且往年河濱烤肉留下的垃圾量，也衍生許多民怨，所以今年市府核定仍維持往例，除平時開放之4處場地外，中秋節前一日下午5時增加開放大佳河濱大直橋下區域。

水利處指出，目前河濱公園內開放烤肉、野炊的場地，依台北市河濱公園開放特別活動場地公告規定辦理，平時開放大佳、華中、道南、成美右等4處河濱指定區域。另於中秋節增加開放地點為大直橋下指定區，開放時間為中秋續假期前一日下午5時至中秋連續假期結束日晚上12時止，依公告規定113年開放時間為9月16日（一）下午5時至9月17日（二）晚上12時。

水利處表示，近年來因疫情嚴重民眾無法於河濱聚集烤肉，期間本府皆呼籲民眾以攜帶月餅漫步於河濱欣賞夜景，達到賞月又健康慢活的體驗，也使得民眾提升環保健康概念，因此仍維持公告之場地與時間，民眾若有烤肉需求可至平時開放之4處場地使用，中秋節前一日下午5時增加開放大佳河濱大直橋下區域。

另外，到河濱公園內烤肉、野炊，只能在河濱的指定區域和時段，水利處將會派員加強巡邏，若發現民眾違規燃放爆竹煙火，巡查人員將會直接取締，另外在未開放的地點和時間烤肉、野炊，巡查人員將會先勸導驅離，未依勸導停止違規行為者則會依台北市公園管理自治條例，按違規次數及情節開罰每次1200元至6000元。