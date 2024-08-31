聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙北Youbike2.0E啟用 限速20公里

聯合報／ 記者楊正海張曼蘋／連線報導
台北市長蔣萬安（左）及新北市長侯友宜（右）昨天出席YouBike 2.0E自行車通勤綠廊記者會，希望雙北一起合作積極推動淨零政策。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（左）及新北市長侯友宜（右）昨天出席YouBike 2.0E自行車通勤綠廊記者會，希望雙北一起合作積極推動淨零政策。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜昨宣布啟用Youbike2.0E，電動輔助能讓市民更便利。蔣萬安說，新型電動輔助車充滿電後續航距離可達100公里，都可騎上雙北畫設人車共道的自行車道及自行車專用道，未來會限速20公里。

雙北YouBike2.0E電動輔助自行車今年將引進1500輛，桃園市已先行在2月導入2.0E，預計北北桃共可達3千輛、明年底達6500輛、2026年底可達8100輛。

蔣萬安表示，經雙北開會討論，確定YouBike 2.0E可騎上畫設人車共道的自行車道以及自行車專用道上，另雙北在交通領域也共推許多措施，像是1200交通月票政策自去年實施，已有顯著成效，今年北市正式實施YouBike前30分鐘免費政策，鼓勵市民多使用。

據統計，北市每日平均租借次數由12.6萬增至17.7萬，成長40%。蔣萬安說，22%受訪者均反映已利用YouBike取代部分汽機車使用，有效降低碳排放。

蔣萬安說，考慮到年長者及需要騎乘上坡或長距離的市民，希望能提供更省力的騎乘體驗，為市民騎乘安全，將會限速，確保不超過每小時20公里。

侯友宜表示，新北預計到明年投放至2100輛，搭配最便利進出河濱自行車道及串接沿線捷運站旁的33個YouBike租賃站，設置清楚的指引標誌和遊憩體健設施、親子友善廁所，及多座的人行自行車景觀橋，打造近114公里的自行車通勤綠廊。

交通局提醒，北北桃自今年7月起實施違規記點制度，應禮讓行人並遵守交通規則，以減少人車衝突、提升安全，另YouBike使用者須投保免費公共自行車傷害險，才可租借YouBike2.0E。

每天騎YouBike往返雙北的林姓女子表示，期待2.0E帶來的省力，只是希望市府能找出有效的措施，避免車速過快撞到行人的風險。

新北議員李宇翔認為，電輔車具「動力」，除限制民眾騎乘速度外，在刑法上將被認定為駕駛動力交通工具的行為，建議交通局應提高第三責任險保險額度，提高市民的保障。議員林國春表示，Youbike2.0E新型電動輔助車在外風吹日曬，維護成本及意外的風險，盼北北桃能提早討論。

YouBike 自行車

延伸閱讀

蔣萬安、侯友宜宣布啟用Youbike2.0E 續航力達100公里

京華城繳完容積代金照蓋840%？ 楊植斗：蔣萬安要幫柯文哲背書？

藍要林右昌辭秘書長 前發言人：蔣萬安、侯友宜比照嗎

京華城案後 延續「便當會」？蔣萬安：照上任後模式推動市政

相關新聞

雙北Youbike2.0E啟用 限速20公里

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜昨宣布啟用Youbike2.0E，電動輔助能讓市民更便利。蔣萬安說，新型電動輔助車充滿電後...

護童上下學 雙北校園缺導護志工

昨是113學年度第一學期開學日，校園通學安全受關注，北市導護志工卻出現人力荒，教育局宣布，將保費額度提高至300萬元，也...

議員請命 新北特教經費增至1.6億

新北特教生超過4200人，市議員黃淑君為了特教生資源經費問題，緊跟市長侯友宜行程，盼能溝通。新北教育局表示，投入學前特教...

新北平溪東勢里新設簡易自來水 讓民生用水更有保障

現正值炎炎夏日，平溪地區也好久沒有下雨了，這也導致山區使用簡易自來水的情況不如預期，許多住戶開始無水可用，今(30)日平溪區區長李天民就偕同東勢里里長李明宏就到東勢里幾處簡易自來水新建工程來視察，希望廣設簡易自來水，讓居民都有水可用。

治療一半醫生頻頻離開找器械系統還故障 台北公立大醫院超誇張

醫生治療到一半，多次因為器械不夠而離開去找！這麼誇張的場景，居然就發生在台北的公立大醫院。民眾驚嘆來這樣的醫院，簡直是玩命，不知道螺絲是全都鬆了嗎？ 有民眾指出，前往台北市立萬芳醫院看診，沒想到遇到

議員為特教生請命多次還緊跟侯行程 新北：特教經費增至1.6億元

新北特教生超過4200人，市議員黃淑君為了特教生資源經費問題，甚至緊跟市長侯友宜多個行程，新北市教育局表示，教育局投入學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。