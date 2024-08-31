雙北Youbike2.0E啟用 限速20公里

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜昨宣布啟用Youbike2.0E，電動輔助能讓市民更便利。蔣萬安說，新型電動輔助車充滿電後續航距離可達100公里，都可騎上雙北畫設人車共道的自行車道及自行車專用道，未來會限速20公里。

雙北YouBike2.0E電動輔助自行車今年將引進1500輛，桃園市已先行在2月導入2.0E，預計北北桃共可達3千輛、明年底達6500輛、2026年底可達8100輛。

蔣萬安表示，經雙北開會討論，確定YouBike 2.0E可騎上畫設人車共道的自行車道以及自行車專用道上，另雙北在交通領域也共推許多措施，像是1200交通月票政策自去年實施，已有顯著成效，今年北市正式實施YouBike前30分鐘免費政策，鼓勵市民多使用。

據統計，北市每日平均租借次數由12.6萬增至17.7萬，成長40%。蔣萬安說，22%受訪者均反映已利用YouBike取代部分汽機車使用，有效降低碳排放。

蔣萬安說，考慮到年長者及需要騎乘上坡或長距離的市民，希望能提供更省力的騎乘體驗，為市民騎乘安全，將會限速，確保不超過每小時20公里。

侯友宜表示，新北預計到明年投放至2100輛，搭配最便利進出河濱自行車道及串接沿線捷運站旁的33個YouBike租賃站，設置清楚的指引標誌和遊憩體健設施、親子友善廁所，及多座的人行自行車景觀橋，打造近114公里的自行車通勤綠廊。

交通局提醒，北北桃自今年7月起實施違規記點制度，應禮讓行人並遵守交通規則，以減少人車衝突、提升安全，另YouBike使用者須投保免費公共自行車傷害險，才可租借YouBike2.0E。

每天騎YouBike往返雙北的林姓女子表示，期待2.0E帶來的省力，只是希望市府能找出有效的措施，避免車速過快撞到行人的風險。

新北議員李宇翔認為，電輔車具「動力」，除限制民眾騎乘速度外，在刑法上將被認定為駕駛動力交通工具的行為，建議交通局應提高第三責任險保險額度，提高市民的保障。議員林國春表示，Youbike2.0E新型電動輔助車在外風吹日曬，維護成本及意外的風險，盼北北桃能提早討論。