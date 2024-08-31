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議員請命 新北特教經費增至1.6億

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

新北特教生超過4200人，市議員黃淑君為了特教生資源經費問題，緊跟市長侯友宜行程，盼能溝通。新北教育局表示，投入學前特教資源經費逐年增加，113年度經費增至1億6千萬元，將用於各項人力培訓，黃淑君表示，樂見市府正面回應，但盼能明確研擬特教政策。

板橋福音幼兒園日前發生不當管教事件，但有特教生家長發現，拿到的推薦名單竟就是福音，因此向黃淑君陳情。黃想跟侯友宜建議優化行政流程，多次傳訊卻未得到回應。侯友宜日前出席板橋市政行程時，黃淑君更追車大喊「市長你有聽到我聲音嗎？」

教育局表示，新北今年度特教資源經費提升至1.6億元，致力充足特教助理員及專團經費、各項人員專業培訓等，滿足特殊幼兒需求。

家長報名新北市優先入園教育鑑定，無須檢附醫療評估報告，只要覺得孩子可能有發展遲緩情形，或特殊教育需求，皆可申請鑑定。如有醫療需求或重度障礙幼兒入園時，會在開學前召開個案輔導會議，共同討論個案醫療或緊急處理流程。

黃淑君表示，教育局願意給資源、幫忙拉一把，令她十分感動，但希望能更明確、研擬全面的特教政策，畢竟6歲前很難認定為特教生，希望市府能採取語言協助、營養資源等客製化協助，特教生進入國小就能順利適應，減少師生衝突。

侯友宜 教育局

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