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護童上下學 雙北校園缺導護志工

聯合報／ 記者林佳彣江婉儀／連線報導
昨開學日，博愛國小校門口一早就有許多家長帶學童來上學。記者林佳彣／攝影
昨開學日，博愛國小校門口一早就有許多家長帶學童來上學。記者林佳彣／攝影

昨是113學年度第一學期開學日，校園通學安全受關注，北市導護志工卻出現人力荒，教育局宣布，將保費額度提高至300萬元，也會為75歲以上志工投保個人保險，受惠人數超過5千人。新北導護志工則會再增2千人到3.2萬人，並統一採購導護裝備。

台北市長蔣萬安、教育局長湯志民昨上午到博愛國小校門口發送開學小禮物，並與二年級學生參與「安全過路口」課程。蔣萬安感謝學校導護志工風雨無阻的辛勞付出，協助維護學生上放學安全。

為維護學生上放學安全，教育局1996年起設交通導護志工隊，目前國小導護志工約5200人，提供保險、裝備、研習、表揚等福利。

教育局說，導護志工團體意外保險投保額度現為200萬元，考量路口執勤危險性以及保費上漲等影響，決定113學年度保費額度提高至300萬元，學校也會為75歲以上志工投保個人保險。114年度編列在國小預算「導護志工保險費」，已調增逾1100萬元。

教育局指出，學校交通導護崗安排以上午上學、中午放學、下午放學3時段為主，人愈多愈好，但考量志工屬志願服務性質，目前並無設定招募目標值。

新北市部分，新北教育局表示，113學年度起學校志工人數從3萬人增至3.2萬人，另今年已統一採購導護裝備，已於月底前配發各校，而每年也統籌辦理各校導護志工保險，以保障志工的安全。

除了志工裝備、教育訓練、誤餐費、交通費及大型活動、保險等費用外，教育局表示，下學期起志工每人聯誼及慶生費用增加至600元，今年預算為1600多萬，明年預計會編列超過3千萬，持續爭取福利。

教育局每年也會與警察局辦學校人員通學安全研習、學校導護人員初進階研習。教育局表示，今年針對道路風險認知、執勤安全及指揮注意事項等加強訓練，以提升導護人員安全知能。另為感謝志工長期熱心服務，今年起於大會中除表揚資深優良志工外，另增列優良導護志工組，表彰導護志工無私奉獻。

江翠國小導護志工隊大隊長王怡姿表示，現在每個學校都很缺交通導護人力，希望政策都能落實，讓志工們都被照顧到，也期待能夠再增加人力，彌補現在缺口。

保險 教育局

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