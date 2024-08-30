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斥資590萬元！台中北區明德里民喜迎活動中心增設電梯

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北區明德里活動中心增設無障礙電梯及改善公廁，今天舉辦開工祈福儀式，里民開心相迎。圖／台中市政府提供
台中市北區明德里活動中心增設無障礙電梯及改善公廁，今天舉辦開工祈福儀式，里民開心相迎。圖／台中市政府提供

台中市北區明德里活動中心位於中德市場2樓，因中德市場未設置電梯，年長及行動不便者上下樓梯十分不便。市府傾聽地方心聲，斥資590萬元，增設無障礙電梯及改善公廁，今天開工，里民開心相迎。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席表示，感謝中央和地方民代協力促成，完成地方心願，若工程順利，預計今年底完工。

明德里長林麗芬說，明德里活動中心增設電梯是全里最大的需求，感謝市府重視地方心聲，完成地方多年來的期盼，讓她深刻感受到市府的用心，是全民的幸福。

吳世瑋說，北區明德里逾6000人，其中老年人逾1200人，占里內人口的1/5，明德里活動中心啟用37年，是地方重要的活動聚會處所，沒有電梯十分不便，且原設置樓梯斜率過大，為顧及民眾出入安全，市府積極籌措經費130萬元規畫設計，加上公所自籌40萬元及爭取內政部補助420萬元，共投入590萬元。

北區區長陳宗祈說，此次改善工程，將在活動中心鄰近太原四街17巷的陽台空間，增設1座無障礙電梯，可通達頂樓市民共好菜圃，並全面改善原建物1、2樓男女老舊公廁，將1樓改善為性別友善廁間、無障礙廁間各1座；2樓則改善男、女廁間各1座，各廁間增設扶手、緊急求救鈕、掛勾等貼心設施，同時也改善監視系統及消防設備，總改善面積合約27.2坪，提供全齡友善安全舒適的活動空間。

吳世瑋指出，感謝在地議員陳政顯積極向市府提案爭取，立委黃健豪協助向中央爭取補助經費，在地議員陳文政及陳俞融也全力支持預算，另在市府經發局及都發局的協助下，克服建管法令，讓工程順利動工，完工後將成為周邊鄰里老少咸宜的舒適活動空間。

台中市北區明德里活動中心位於中德市場2樓。圖／台中市政府提供
台中市北區明德里活動中心位於中德市場2樓。圖／台中市政府提供
台中市北區明德里活動中心增設無障礙電梯及改善公廁，今天舉辦開工祈福儀式，明德福德祠土風舞隊現場勁歌熱舞表演。圖／台中市政府提供
台中市北區明德里活動中心增設無障礙電梯及改善公廁，今天舉辦開工祈福儀式，明德福德祠土風舞隊現場勁歌熱舞表演。圖／台中市政府提供

公廁 議員 電梯

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