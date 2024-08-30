議員為特教生請命多次還緊跟侯行程 新北：特教經費增至1.6億元

新北特教生超過4200人，市議員黃淑君為了特教生資源經費問題，甚至緊跟市長侯友宜多個行程，新北市教育局表示，教育局投入學前特教資源經費逐年增加，113年度經費提升至1億6000萬元，將用於各項人力培訓，黃淑君表示，樂見市府正面回應，但希望能明確研擬特教政策。

約一個月前板橋福音幼兒園發生不當管教事件，特教生家長發現，拿到的推薦名單卻是福音，黃淑君想跟侯友宜建議優化行政流程，多次傳訊卻沒得到回應。

侯友宜當時參加食農展時，黃淑君在現場追問，侯說「我沒有不回你」，教育局事後回應，會與議員溝通。直到前一周，侯友宜出席板橋公開行程時，黃淑君大喊「市長你有聽到我聲音嗎？」，侯友宜則尷尬笑回「謝謝議員關心」。

教育局表示，今年度特教資源經費提升至1.6億元，致力於充足特教助理員及專團經費、各項人員專業培訓等，滿足特殊幼兒需求。

家長報名新北市優先入園教育鑑定，無須檢附醫療評估報告，只要覺得孩子可能有發展遲緩情形，或特殊教育需求，皆可申請鑑定。如有醫療需求或重度障礙幼兒入園時，會在開學前召開個案輔導會議，共同討論個案醫療或緊急處理流程。

黃淑君受訪表示，教育局實現承諾，給出明確方向，願意給資源幫忙拉一把，她非常感動，也感到很正向。但希望能更明確、研擬全面的特教政策，也要跟社會、衛生局有更多橫向聯繫。

黃淑君指出，6歲前幼童很難認定為特教生，希望市府能採取客製化協助，例如語言協助、營養資源等，去醫院檢查依據結果給予協助，特教生進入國小就能順利適應，減少師生衝突。