新北平溪東勢里新設簡易自來水 讓民生用水更有保障

現正值炎炎夏日，平溪地區也好久沒有下雨了，這也導致山區使用簡易自來水的情況不如預期，許多住戶開始無水可用，今(30)日平溪區區長李天民就偕同東勢里里長李明宏就到東勢里幾處簡易自來水新建工程來視察，希望廣設簡易自來水，讓居民都有水可用。

平溪區區長李天民說，今天來看的是今年度東勢里的簡易自來水新建工程，近年來氣候異常，降雨很少，因此在山區的居民很容易到夏天無水可用，在水源的探尋也都不容易，為了改善東勢里的民生用水的問題，公所也積極尋找穩定水源，感謝市府水利局協助建設經費，讓東勢里可以施作簡水設施。

東勢里里長李明宏表示，最近的天氣高溫炎熱，平溪也好久沒降雨，導致溪流河水枯竭，幾乎見底，感謝市府及公所團隊今年持續尋找水源頭，並設置簡易自來水工程，讓居民都有水可用。