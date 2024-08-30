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招募校園導護志工新力 新北提高明年經費將超過3千萬元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為保障導護志工福利，新北市教育局表示，明年再增加經費，估計超過3千萬元。圖／新北市教育局提供
為保障導護志工福利，新北市教育局表示，明年再增加經費，估計超過3千萬元。圖／新北市教育局提供

台北市導護志工出現人力荒，北市教育局今宣布，導護志工投保額度由現行規定200萬元提高至300萬元。新北部分，新北市教育局表示，113學年度開始再增加2千人，也已統一採購導護裝備，將於明年起增加志工每人聯誼及慶生費增加至600元，明年預算經費將增加至超過3000萬元，持續爭取志工福利。

學生上下學時都仰賴導護志工協助指揮交通，教育局表示，從113學年度起，學校志工人數從3萬人增加至3.2萬人。資源部分，今年已統一採購導護裝備，已於8月底前配發各校。另每年統籌辦理各校導護志工保險，保障志工安全。

另外，學校志工預算除了補助，包含志工裝備、教育訓練、誤餐費、交通費及大型活動、保險等費用以外，113學年度下學期起，志工每人聯誼及慶生費用增加至600元，明年預算經費比今年增加1倍，今年預算為1600多萬，明年預計會編列超過3000萬，持續爭取教育志工的福利。

教育局表示，每年與警察局辦理學校人員通學安全研習、學校導護人員初進階研習，今年與警察局合作，針對道路風險認知、執勤安全及指揮注意事項等加強訓練，以提升導護人員安全知能。為感謝志工們長期熱心服務，今年起於大會中除表揚資深優良志工外，另增列優良導護志工組，表彰導護志工無私奉獻。

教育局 聯誼

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