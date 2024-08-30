快訊

若柯文哲被羈押…民眾黨由誰代理黨務？黃國昌回應了

台灣文博會在台南 閉幕倒數六日估遊客上看10萬人

中央社／ 台南30日電

2024台灣文化創意博覽會8月23日在台南登場，9月1日閉幕，如今展期僅剩最後一個週六及週日，台南市政府預估將迎來新一波人潮，2天遊客上看10萬人。

台灣文博會8月23日在台南登場，人潮湧進各大展區及景點，社群媒體被貼文洗版，遊客分享在巷弄間追逐吉祥物「巷仔Niau」的過程，也展示在商品展購買的大小包戰利品。

多名台南居民也說，過去台灣文博會都在外縣市，今年適逢「台南400」，終於到台南舉辦，真是太棒了。不過，台南觀光客原本就不少，如今又有台灣文博會加持，更讓遊客擠爆。

台南市政府今天表示，台灣文博會9月1日閉幕，將迎來最後一個週末及週日，預估2天湧進人潮上看10萬人，市府已和台鐵、鐵道局商議，加開台鐵沙崙支線班車及高鐵接駁車，並將2塊空地作為臨時停車場。

此外，台南市區展區將增設臨時汽機車停車場，也加開321巷藝術聚落至藍晒圖文創園區間接駁車。市府呼籲遊客遵循工作人員、指示牌動線引導，避免人潮、車潮造成交通堵塞。

2024台灣文博會在台南，場域遍及大台南會展中心、台南文創園區、321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區等地，規劃逾40場五感體驗與品牌小聚、10條文化走讀、Cosplay大遊行、戶外3D裸視裝置、夜間市集、音樂展演、變裝遊行、沉浸式展覽等。

台南 台鐵 文創

延伸閱讀

文博會人潮塞爆 台鐵沙崙支線加開班車、市區啟動接駁車

台灣文博會澎湖館仙境夢游移師台南 蕭副總統參觀

影／台灣文博會登場 聯名商品曝光、後天起開放一般民眾參觀

2024台灣文博會 蕭副總統首站攻「蜜柑站長」

相關新聞

招募校園導護志工新力 新北提高明年經費將超過3千萬元

台北市導護志工出現人力荒，北市教育局今宣布，導護志工投保額度由現行規定200萬元提高至300萬元。新北部分，新北市教育局...

新北議員黃俊哲當選無效確定 石一佑有望遞補

民進黨新北議員黃俊哲的父親黃忠信及辦公室主任唐龍輝等人涉賄選，黃俊哲遭判當選無效確定。新北選委會說，原則由落選頭遞補；板...

開學日校園通學安全受矚 北市導護志工保額113學年度起加碼

今天是113學年度第1學期開學日，校園通學安全受關注，北市導護志工卻出現人力荒，教育局今宣布，113學年度將保費額度提高...

影／因應Red Bull展演 中市府出動智慧巡檢車確保路平

Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動9月28日將在台中登場，市府出動AI智慧巡檢車確保路面品質...

江蕙台北大巨蛋國慶晚會開唱…長輩入場、防黃牛 市府下月公布細節

天后江蕙10月5日將在台北大巨蛋的國慶晚會復出開唱，已有民代電話被打爆，希望拿到江蕙在大巨蛋獻唱的國慶晚會門票，也有長者...

雲端廚房明確定義 新北列管64家

疫情期間外送平台大爆發，雲端廚房大增，食藥署7月12日明確定義雲端廚房，新北衛生局勾稽外送平台及食品業者登錄資訊，截至8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。