台灣文博會在台南 閉幕倒數六日估遊客上看10萬人

2024台灣文化創意博覽會8月23日在台南登場，9月1日閉幕，如今展期僅剩最後一個週六及週日，台南市政府預估將迎來新一波人潮，2天遊客上看10萬人。

台灣文博會8月23日在台南登場，人潮湧進各大展區及景點，社群媒體被貼文洗版，遊客分享在巷弄間追逐吉祥物「巷仔Niau」的過程，也展示在商品展購買的大小包戰利品。

多名台南居民也說，過去台灣文博會都在外縣市，今年適逢「台南400」，終於到台南舉辦，真是太棒了。不過，台南觀光客原本就不少，如今又有台灣文博會加持，更讓遊客擠爆。

台南市政府今天表示，台灣文博會9月1日閉幕，將迎來最後一個週末及週日，預估2天湧進人潮上看10萬人，市府已和台鐵、鐵道局商議，加開台鐵沙崙支線班車及高鐵接駁車，並將2塊空地作為臨時停車場。

此外，台南市區展區將增設臨時汽機車停車場，也加開321巷藝術聚落至藍晒圖文創園區間接駁車。市府呼籲遊客遵循工作人員、指示牌動線引導，避免人潮、車潮造成交通堵塞。

2024台灣文博會在台南，場域遍及大台南會展中心、台南文創園區、321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區等地，規劃逾40場五感體驗與品牌小聚、10條文化走讀、Cosplay大遊行、戶外3D裸視裝置、夜間市集、音樂展演、變裝遊行、沉浸式展覽等。