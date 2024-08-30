治療一半醫生頻頻離開找器械系統還故障 台北公立大醫院超誇張

醫生治療到一半，多次因為器械不夠而離開去找！這麼誇張的場景，居然就發生在台北的公立大醫院。民眾驚嘆來這樣的醫院，簡直是玩命，不知道螺絲是全都鬆了嗎？

有民眾指出，前往台北市立萬芳醫院看診，沒想到遇到超多誇張事件，報到之後等了大半小時，都沒有叫號，但明明醫生來了，裡面也沒有患者，忍不住進去問醫生，才發現報到系統故障，醫生不知道患者已報到，彼此都在空等。

更誇張的是，因護理人員不夠，醫生從頭到尾都要自己手忙腳亂張羅大小事，而且治療到一半，醫生居然好幾次都說器械不夠，就離開診間去找器械，留下治療到一半的患者！

連看診完也很離譜，等繳費單等了又快一小時，去繳費時竟然只收100多元的掛號費，後來才發現，醫院漏掉幾千元的治療費繳費單。

民眾說，台北市立萬芳醫院是醫學中心級的醫院，沒想到來看診會一次就遇到這麼多狀況。不知道是自己「運氣好」？還是整家醫院的螺絲都嚴重鬆掉，這豈不是拿患者的生命在開玩笑？

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