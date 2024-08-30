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新北議員黃俊哲當選無效確定 石一佑有望遞補

中央社／ 新北30日電
民進黨新北議員黃俊哲的父親黃忠信及辦公室主任唐龍輝等人涉賄選，黃俊哲遭判當選無效確定。新北選委會說，原則由落選頭遞補；板橋區政顧問、民進黨籍石一佑有望出線。聯合報系記者王慧瑛／攝影
民進黨新北議員黃俊哲的父親黃忠信及辦公室主任唐龍輝等人涉賄選，黃俊哲遭判當選無效確定。新北選委會說，原則由落選頭遞補；板橋區政顧問、民進黨籍石一佑有望出線。聯合報系記者王慧瑛／攝影

民進黨新北議員黃俊哲的父親黃忠信及辦公室主任唐龍輝等人涉賄選，黃俊哲遭判當選無效確定。新北選委會說，原則由落選頭遞補；板橋區政顧問、民進黨籍石一佑有望出線。

檢警調查，板橋區議員黃俊哲的父親黃忠信及辦公室主任唐龍輝涉嫌在2022年選舉期間送500盒沙鍋魚頭禮盒賄選，新北地檢署檢察官對黃俊哲提出民事當選無效之訴，一審駁回後，檢方提起上訴，2審改判黃俊哲當選無效確定。

新北市選舉委員會說，如果地方民意代表當選人因賄選經法院判決當選無效確定，將由落選頭遞補。

根據中選會公布2022年新北市議員選舉結果，民進黨籍石一佑以1萬3514票、得票率5.27%為落選第1高票。

新北市選舉委員會副總幹事黃堯章告訴中央社記者，台灣高等法院今天判決確定後，會函送判決書給行政院，將原議員辦理解職，隨後行政院將行文中選會審議、評估是否需要辦理遞補，中選會才會交由新北選委會查證遞補人員資格。

黃堯章說，將審查遞補者是否曾犯賄選罪、幽靈人口罪遭判決確定或褫奪公權等，整個流程可能要20多天至1個月；若落選頭資格不符，就再審查下一名最高得票者資格，以此類推。

石一佑現年58歲，是現任板橋區政顧問，也是民進黨新北市黨部婦女發展會副會長。她告訴中央社記者，感謝大家關注，目前她服務照舊，明天上午10時到下午5時她會在新埔捷運站4號出口前舉辦捐血活動，歡迎大家共襄盛舉。至於記者致電黃俊哲，他未接電話。

新北市選舉 議員 賄選

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