開學日校園通學安全受矚 北市導護志工保額113學年度起加碼

今天是113學年度第1學期開學日，校園通學安全受關注，北市導護志工卻出現人力荒，教育局今宣布，113學年度將保費額度提高至300萬元，學校也會為75歲以上志工投保個人保險，受惠人數超過5000人。市長蔣萬安也表示，感謝學校導護志工風雨無阻的辛勞付出，協助維護學生上放學安全。

早上7點多，博愛國小校門口就有許多家長帶學童來上學，每個人開心背書包、拎著各式文具進校園，期待新學期見到同學們，市長蔣萬安、教育局長湯志民也在場發送開學小禮物。接著，蔣萬安也化身蔣同學，與二年級學生一起參與「安全過路口」課程，實際執行安全過馬路4字訣「停、看、聽、想」。

為維護學生上放學安全，教育局1996年起設有交通導護志工隊，目前國小導護志工約5200人，提供保險、裝備、研習、表揚等福利。

教育局說，其中導護志工團體意外保險投保額度現為200萬元，考量他們在路口執勤較具危險性，也受大環境通貨膨脹、保費上漲的影響，決定113學年度將保費額度提高至300萬元，學校也會為75歲以上志工投保個人保險；因此，114年度編列在國小預算的「導護志工保險費」，已調增逾1100萬元。

至於還要再招募多少位導護志工，教育局坦言，學校交通導護崗安排以早上上學、中午放學、下午放學3時段為主，人數愈多愈好，但考量志工屬志願服務性質，目前並無設定招募目標值，校方仍會視招募到的志工人數安排崗位人力，維護學生上放學安全。