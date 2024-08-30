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影／因應Red Bull展演 中市府出動智慧巡檢車確保路平

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
為確保Red Bull Showrun展演活動的道路平整度達到國際水準，台中市政府除了委請台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）專業團隊，採用國際糙度指標（IRI）進行道路鋪面平整度檢測，更出動智慧巡檢車進行多次巡檢，確保路面的平整度及舒適度，符合展演賽賽事高標準的要求。記者黃仲裕／攝影
為確保Red Bull Showrun展演活動的道路平整度達到國際水準，台中市政府除了委請台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）專業團隊，採用國際糙度指標（IRI）進行道路鋪面平整度檢測，更出動智慧巡檢車進行多次巡檢，確保路面的平整度及舒適度，符合展演賽賽事高標準的要求。記者黃仲裕／攝影

Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動9月28日將在台中登場，市府出動AI智慧巡檢車確保路面品質，以符合國際水準。建設局長陳大田表示，Red Bull Showrun展演條件屬於高規格，從籌辦賽事能力、道路平整度、賽道距離、交通運輸以及市容環境都需要符合國際規範。這次展演地點在台中市市政路內車道，全長約2.2公里，寬為60公尺左右，購票民眾將安排在慢車道及人行道觀看表演。

陳大田指出，市府委請台灣檢驗科技公司（SGS）專業團隊，採用國際糙度指標（IRI）檢測道路鋪面平整度，更出動智慧巡檢車多次巡檢，市府團隊針對市政路上的安全島頭警示、標鈕及沿線標線等全面優化更新，為避免打滑或高低不平導致意外，30處孔蓋下地或加固；分隔島喬木及灌木修剪與補植、分隔島頭植栽優化等，力求呈現市政路最佳的狀態。

人行道 團隊 車道

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