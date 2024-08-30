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雲端廚房明確定義 新北列管64家
疫情期間外送平台大爆發，雲端廚房大增，食藥署7月12日明確定義雲端廚房，新北衛生局勾稽外送平台及食品業者登錄資訊，截至8月1日共有64家業者為雲端廚房，除11家尚在籌備，剩餘53家中有44家為個人自有廚房，衛生局稽查後有37家合格、16家經命限期改善後已複查合格，衛生局後續將持續滾動式納管。
本報日前報導關注雲端廚房議題，當時新北僅列管中和區1家較具規模的共享雲端廚房，民代質疑，新北只納管1家不符人口及市場比率，散落在民宅、工業區的雲端廚房幾乎不受監督，恐成為食安漏洞，要求市府加強管理力道。
新北市衛生局食藥科長楊舒秦表示，衛生局持續加強雲端廚房管理，透過外送平台、食品業者登錄等資料，檢視近年專案輔導與稽查名單，截至8月1日共有64家雲端廚房，有11家尚在籌備中未正式營業，另外53家中，有4家雲端廚房進駐「共享廚房」，意指為一處營業所同時供2家以上業者使用廚房設備、有5家位於商辦空間，其餘44家為個人自有廚房。
衛生局已將雲端廚房名單，提供給外送平台業者訂餐系統，揭露雲端廚房資訊，提供消費者選擇；衛生局每年將持續針對轄內餐飲業者，展開定期與不定期稽查及輔導計畫，若有不符規定依食安法處辦。
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