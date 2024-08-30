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江蕙台北大巨蛋國慶晚會開唱…長輩入場、防黃牛 市府下月公布細節

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣／台北報導
北市衛生局公告，台北大巨蛋園區及5處社宅9月起實施戶外禁菸。本報資料照片
北市衛生局公告，台北大巨蛋園區及5處社宅9月起實施戶外禁菸。本報資料照片

天后江蕙10月5日將在台北大巨蛋國慶晚會復出開唱，已有民代電話被打爆，希望拿到江蕙在大巨蛋獻唱的國慶晚會門票，也有長者擔心網路搶票會搶不贏年輕人。蔣萬安說，預計9月下旬，就會對外公布相關索票的細節跟方式，一定會努力把國慶晚會辦好。

蔣萬安說，他要再一次感謝二姐願意復出開唱，這一次非常高興國慶晚會能夠回到台北舉辦，又能在大巨蛋舉行，市府目前初步討論包括大家關心的防堵黃牛、索票方式及長輩進場動線等，都會在府內更詳細研究。

衛生局昨也指出，台北大巨蛋園區是北市重要新地標，有室內棒球場及影城、商場、旅館、辦公大樓等附屬設施。依菸害防制法第18條第1項規定，體育、運動、電影院、旅館、商場、餐飲店、辦公大樓等室內場所，全面禁止吸菸，但室外場所未納入禁菸規範。

衛生局說，與遠雄巨蛋事業股份有限公司共同合作，擴大將台北大巨蛋園區所屬室外場所納入禁菸範圍；為了兼顧吸菸者需求，遠雄也在園區內規畫設6處吸菸區並自主管理，每日巡視勸阻違規吸菸者，除吸菸區外，禁止吸菸。

另外，衛生局攜手都發局、北市住都中心，公告「大龍峒、興隆D1區、興隆D2區、中南、新奇岩」共5處社宅所屬戶外公共區域，9月1日起為全面禁止吸菸場所；預定2025年底前，將公告19處無菸社宅，未來也會視興建中社宅的入住期程，滾動增加公告。

國慶 大巨蛋 江蕙 衛生局

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