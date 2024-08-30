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育嬰留停 新北下月起可申請公托

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市社會局昨宣布，9月1日開放育嬰留職停薪也可申請公托，盼創造友善托育環境。 圖／聯合報系資料照片
新北市社會局昨宣布，9月1日開放育嬰留職停薪也可申請公托，盼創造友善托育環境。 圖／聯合報系資料照片

少子化問題嚴重，繼高雄、北市、台中刪除領取育嬰留停津貼家長不得申請幼兒送公托規定後，新北市社會局昨宣布，9月1日開放育嬰留職停薪也可申請公托，盼創造友善托育環境。家長表示，育嬰留停本來就可請領保母津貼，一直納悶為何不能申請公托，新北願意跟進值得肯定；另名家長認為，育嬰政策要讓不生的人改變心意很困難，至少別讓生孩子成為懲罰。

新北勞工局統計，新北市育嬰留停人數每年都破萬，2021年育嬰留停人數有1萬750人，2022年來到1萬1914人，2023年則有1萬1711人。

新北議長蔣根煌說，上月底發出函文，建議社會局考量生育率嚴峻現況，研議放寬現有規定，開放已領取育嬰留職津貼的家長，也能申請家中幼兒入學公托機構，減輕育兒壓力。很欣慰看到市府從善如流，增設公托中心資源，不能只是量的提升，質的優化也重要，讓年輕爸媽們在育兒路上，獲得更有力的支援。

新北社會局兒童托育科長林秀穗表示，新北共計有123所公托，收托量能6217人，全國最多，經密集與專家學者研議，考量新北收托量能，決議開放已有育嬰留職停薪者可同時申請公共托育中心服務，未來申請公托，民眾不必再提供復職證明，盼創造更友善托育環境。

社會局說，市府利用公共托育中心、保母媒合服務等政策，創造43%的家外可托育率，多元托育管道高居全國之冠，未來也將持續調整托育政策，讓新北成為生育就業第一首選。

新北市陳媽媽表示，雖申請育嬰留停，是為了照顧孩子，但若能申請公托，對家長來說是非常重要的喘息機會，否則已照顧孩子一整天，晚上真的會累到想哭；且育嬰留停早就可以申請保母津貼，公托現在才放寬有一點太晚。

陳媽媽觀察，新北友善育兒措施比北市少，因此以丈夫的北市戶籍來申請相關補助。另名新北市黃太太說，各縣市政府陸續推出友善政策，能翻轉年輕人不想生的誘因有限，但至少別讓人感覺生孩子成為一種懲罰。

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