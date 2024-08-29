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2024新北蛋黃酥節公布得獎名單 創意組加入烏魚子獲得青睞
2024新北市蛋黃酥節頒獎典禮今天公布得獎名單，今年分為傳統組與創意組，吸引近60件商品參賽，每一組只精選出3名獲獎業者，競爭激烈。新北市糕餅公會理事長黃湘賓表示，傳統組冠軍的蛋黃軟Q帶有油脂，表皮圓滑，吃起來很酥脆；創意組則是在市面上第一次看到烏魚子出現，有別于傳統印象非常新奇。
今年比賽有5家業者脫穎而出，經典蛋黃酥組的冠軍，是甄晶采實業的經典烏豆沙蛋黃酥、亞軍是小斯美手感烘焙的烏豆沙蛋黃酥、季軍是雅巽實業的經典綠豆蛋黃酥。
創意蛋黃酥組冠軍，是維格餅家的烏魚子蛋黃酥，亞軍是甄晶采實業的柑願蛋黃酥，季軍是卡多利西點麵包店的花朵伯爵紅茶蛋黃酥。
獲得傳統組冠軍的甄晶采實業表示，靈魂在蛋黃跟紅豆餡料，除了是挑最好的原料，鹹蛋黃醃漬時間抓在28天至30天，烘烤就跟麵包一樣，要有適當溫度，室溫要控制在26度，吃起來有濕潤感也有油脂。
創意組銀牌部分，甄晶采實業表示，這次以柑橘為發想，還有加上檸檬，中秋節會送柚子，諧音是天佑台灣，所以也加入柚子在內，希望祝福民眾佳節團圓、大吉大利。
製作出烏魚子蛋黃酥的維格餅家表示，希望加入台灣元素，在構思過程中，看到有人在吃烏魚子，覺得是一個可發揮的創意，吃起來除了有鹹蛋黃香，還有烏魚子香，加上烏豆沙，吃起來鹹香鹹香，是跟以往不一樣的體驗。
經發局副局長盛筱蓉表示，新北業者不斷創新求變，在食材與口味上更貼合消費者的需求，將糕餅的可塑性發揮到極致，每次新產品的推出，都令人感到驚艷。
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