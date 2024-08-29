連6年助清寒學子 新北里長服務協會獲市府表揚

新北市好日子愛心大平台5週年慶，新北市長侯友宜也頒發感謝狀給愛心企業、宗教團體，其中汐止區善琴慈惠堂、宏正科技，以及連續六年都發獎學金幫助清寒學子的新北市里長服務協會都獲頒感謝狀表揚。

新北市里長服務協會理事長陳建興說，一直以來協會都有在做愛心，已經持續很多年了，非常感謝新北市政府跟公所給予肯定，比較大部分都是關心弱勢學童，因為，低收入戶或是中低收，生活都比較困苦，小小心意，希望能夠鼓勵他們，把學業做好，當然，最重要的是有許多善心人士一起來，發起這個活動，里內有很多人都喜歡做公益，募款大概有80%都是里內，外面大概是20%，幾年下來，看到協會都有在做公益，每年募款時間還沒到，就會來贊助捐款，而且是持續性的。

汐止區長林慶豐指出，好日子愛心大平台主要是為了需要幫助的人有資源、以及想要捐助的人有個媒合的平台，感謝這次新北市有161個單位都獲獎，汐止區有里長服務協會以及宏正科技、善琴慈惠堂，在新北好日子愛心大平台感恩會上都獲獎，很謝謝這些愛心慈善團體，其中里長服務協會連續幾年都關懷區內的中低收入戶的學子，12所國小、191位學童獲贈，再次謝謝愛心團體捐助，讓小孩、弱勢家庭受到幫助與鼓勵，也希望愛的循環，擴及到更多人身上。

愛心大平台成立5年，持續結合各界愛心資源，新北市長侯友宜頒發感謝狀，感謝愛心企業、宗教團體、及圓夢英雄的愛心與奉獻，接受表揚的新北市里長服務協會理事長陳建興說，受到肯定也成為持續做愛心的動力，這幾年主要是服務汐止、金山、萬里，今年希望再加強，加入瑞芳區。