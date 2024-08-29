貢寮吉林里農路邊坡崩塌搶修 復建完成保安全

因為今年地震影響，貢寮區吉林里4K+300路段上邊坡發生崩塌，五月中進行崩塌災害復建工程，日前已經全部完工，今(29)日貢寮區區長柯建輝也率團隊到現場了解完工的情形，復建工程完成後也讓用路人安全更有保障。

今年0403地震，造成位在山區的貢寮吉林里農路有崩塌落石，為顧及用路人安全，市府也運用災害準備金七百多萬來進行復建工程，除了上邊坡擋土牆加高，並加裝防落石柵，也進行路面破損的修繕。

貢寮區區長柯建輝表示，這條是通往貢寮區知名景點桃源谷的必經之路，假日人車不少，幾次地震下來都有邊坡落石崩落，讓用路人安全岌岌可危，在此感謝市府支持，運用災害準備金才能順利完成復建工程，讓居民都放心不少。