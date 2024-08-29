測血糖、視力 大汐止獅子關心長輩健康

大汐止獅子會持續關心地方，舉辦與老人共餐社會服務，前往汐止火車站二樓的台灣樂活服務關懷據點，為長輩們量血糖、視力，進行防治糖尿病宣導，希望長輩們都能健康樂活。

用力把眼晴閉上，再張開，然後左右轉，讓眼睛也做運動，大汐止獅子會關心地方長輩，舉辦與老人共餐社會服務，這一站是前往汐止火車站二樓的台灣樂活服務發展協會社區照顧關懷據點，進行拯救飢餓、視力第一與糖尿病防治宣導，講師針對糖尿病視網膜病變、乾眼症等等，教大家如何預防與保養，只見長輩們聽的專心，勤做筆記。

大汐止獅子會創會執行秘書俞美娟強調，老人家其實很容易因為視力不好跌倒，跌倒就容易衍生後面的慢性疾病，對老人家來說是很大的傷害，希望藉由宣導，老人家能夠注意自己的視力，發現一點點的問題就要去就醫或是去注意一些視力保健的問題，至於為什麼做糖尿病檢測，因為血糖對老人家來講也是殺手，血糖沒有控制好容易有一些慢性疾病或是忽然在家裡昏倒或是高血糖、低血糖的症狀。

俞美娟指出，剛幫老人家做完視力及血糖檢測，大概有2/3都有視力跟糖尿病的問題，所以，趁著這次機會加強宣導血糖的防治跟視力保健的一些觀念給老人家。

糖尿病召集人陳錦京說，來到大汐止獅子會在汐止火車站二樓舉辦宣導糖尿病，為長輩健康保關，提倡大家多運動、多爬山，多喝水，每天注意自己的血糖變化。

大汐止獅子會創會會長林重光表示，這次舉辦視力篩檢跟糖尿病宣導，為了汐止鄉親的健康，希望透過活動讓長輩們也能多注意，這次針對視力及血糖兩個議題，加強一些健康知識讓長輩們知道。