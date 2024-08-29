淡水古博館一日教召令 全民挑戰電流急棒拿獎勵

新北市立淡水古蹟博物館，搭配清法戰爭140周年及九三軍人節，將於9/1（日）下午3點，在國定古蹟滬尾砲臺舉辦「淡古教召」軍人節活動，號召身分證字號同時含有1、8、4的民眾到古蹟集合拿獎品，另外更開放現場報名挑戰「電流急急棒」遊戲，破關秒數最快者可獲得市價超過一千元的戰爭文創商品大禮包。

淡古館長黃麗鈴表示，今年是清法戰爭140周年，淡水古蹟博物館陸續推出系列活動，這次搭配軍人節推出趣味性十足超復古的「電流急急棒」遊戲，勇者必須膽大心細拿著電擊棒，才能一路順利閃過雷彈的攻擊，破關秒數最快的人送戰爭文創商品大禮包，體驗當年布水雷的戰略，寓教於樂。

淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，1884年清法戰爭，駐守淡水的清軍在河口的作戰策略，佈署水雷、引爆水雷，法國軍艦如果進入淡水河，船隻就會被炸毀，就如同風靡一時的電流急急棒遊戲，因此更應景的以趣味方式，設置關卡開放大家來挑戰拿大獎，另外當天，若身分證字號同時含有1、8、8、4者，再加贈淡水古錢滾滾好運來隔熱墊，館方也歡迎大家，在九三軍人節前夕到戰事現場來挑戰。