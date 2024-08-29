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捐款銳減植物人照顧雪上加霜　獅子會偕議員赴創世捐款

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
國際獅子會與議員至板橋創世關懷植物人。記者黃子騰／翻攝
國際獅子會與議員至板橋創世關懷植物人。記者黃子騰／翻攝

專門照顧植物人的創世基金會，因近期外界愛心捐款急凍導致植物人安養經費募集雪上加霜。國際獅子會300B1區三陽、新世紀、集賢及真善美獅子會，今天上午偕同新北市議員李余典、第四專區主席陳志鵬一同至創世板橋植物人安養院關懷並捐助植物人安養經費，盼藉此呼籲更多人成全善舉，齊心幫助弱勢植物人家庭。

新世紀獅子會長洪炎棠表示：「創世基金會的植物人都被照顧得非常好，安養院內很乾淨，也完全沒有異味，工作人員的用心照顧有目共睹；期待透過愛心串聯讓更多人加入公益的行列。」集賢獅子會長蔡豐棋也指出：「盼望這次的關懷行動，帶動更多民眾關注植物人。」

創世基金會表示，創世板橋院今年成立至今邁入第25年，始終秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念，累計至今已安養380多位植物人，助其家庭度過難關。目前院內安養51位院民，每人每月的照顧經費需要4-6萬元，龐大的安養經費每月約需200~300萬元，盼民眾每月支持一日安養經費1650元，，助植物人家庭度過難關。

獅子會會員至創世板橋植物人安養院與植物人院民互動。記者黃子騰／翻攝
獅子會會員至創世板橋植物人安養院與植物人院民互動。記者黃子騰／翻攝

植物人 獅子會

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