幫抓浪貓、養6殘疾貓 三重里長謝素玲成立認養小棧提高認養率

不少人因為浪浪造成的環境問題而苦惱，新北市三重區三民里長謝素玲不但跟愛媽溝通，還跟動保員一起在晚上誘捕貓咪，最高紀錄一晚抓6隻浪貓結紮，謝素玲更認養6隻失明或失能貓，「因為不容易找到家」，今天三民里成立毛寶貝愛心認養小棧，謝素玲還邀請隔壁里一起成立，進而解決浪浪問題。

不少人都會因為愛媽餵養浪浪，所造成的環境髒亂感到頭痛，加上三民里內的流浪貓數量逐漸增加，為了改善環境，謝素玲多次與愛媽溝通，推動「乾淨餵養」，也呼籲里民餵食浪浪要注意有無結紮，不要繼續增加數量，還與動保員一起參與誘捕行動，曾經一個晚上抓6隻浪貓去結紮，數量累計32隻。

而謝素玲本身養了6隻貓，都是路邊撿到的浪浪，而且都有殘疾，包含獨眼貓、雙眼失明貓等，謝素玲說，相對身體健康、外觀可愛的貓咪，容易找到新家，這些貓不容易認養出去，也不容易照顧，希望給牠們溫暖的家，不要繼續流浪過苦日子。

三民里認養小棧今天正式成立，貓咪都是來自里內的浪貓，經過動保處治療絕育後再開放認養。由於隔壁里的浪貓也會跑來此處，謝素玲還邀約附近的培德、重新里長，實際參觀認養小棧現場狀況及運作流程，希望各里一起把點、線、面做起來，進而解決浪浪問題，也提高認養率。