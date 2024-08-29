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防範校園太陽能板火警釀災 新北消防赴國小實兵演練
明天就是國中小、高中開學日，有鑑於許多學校都廣泛安裝太陽能板，為強化學校太陽能發電板搶救效能，新北市消防局第一大隊日前特別趁開學前，至板橋區沙崙國小進行火災搶救訓練。模擬學校屋頂太陽能光電系統發生火災，伴隨變電箱起火爆炸有觸電可能，除消防人員搶救演練外，也進行校內師生的疏散訓練。
新北市消防局第一大隊表示，此次火災搶救訓練由副大隊長率領大隊人員，結合中隊、3個分隊共計出動10車30人。演練內容包含：
一、雲梯車升梯屋頂射水：由於太陽能板遇光即會持續發電，火場搶救時務必要保持至少6公尺的距離，並以30度角水霧進行射水。
二、乾粉滅火器進行初期火災撲救，並避免直接手持水線進行射水，以防觸電，必要時可利用機器人或砲塔進行遠距離射水操作。
三、執行斷電措施，確認變流器與蓄電池的位置，並確認發電供電開關已自主斷電，避免救援人員受到觸電危險，未斷電前採取防禦策略，阻止火勢蔓延。
四、分派各分區指揮官確保各部門協同作業，並加強對救援行動的安全管制，避免人員進入危險區域。
新北市消防局第一大隊長羅凱文表示，隨著太陽能光電系統的廣泛應用，相關火災的風險也隨之增加，呼籲民眾及企業在安裝及使用太陽能系統時，不僅要重視法令規定，平時也要確保安全設施完善，降低潛在風險，保障生命與財產安全。
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