响仁和鼓藝工廠遭祝融 優人神鼓委修10餘面鼓焚毀

响仁和鼓藝工坊的泰山工廠，於24日的大火中焚毀，工坊今天說，大火燒光師傅多年心血，包括鼓桶、牛皮和器具，最心痛的是珍藏文物和回憶及優人神鼓委修的10餘面鼓。

新北市泰山區楓江路24日晚間10時30分許發生工廠火警，消防局說，8間廠房受波及，面積約2200餘坪，直到25日清晨5時30分許撲滅，起火原因待鑑識調查。

响仁和鼓藝有限公司負責人鄭淑姿下午接受中央社記者電訪表示，泰山工廠與倉庫被焚毀，原物料牛皮、木材、刨刀等工具，多年心血損失慘重。

新北市政府文化局說，响仁和鼓藝工坊創立自1927年，第二代傳人王錫坤將傳統製鼓工藝走出窠臼，開啟文化產業的一片天，所出品的鼓深受世界各國專業演藝團隊及廟宇喜愛、收藏。

無論是知名的朱宗慶打擊樂團或優人神鼓表演，或佛教聖地佛光山或法鼓山，台灣各廟宇、宗教活動，只要能看到鼓的地方，都可能見過响仁和出產的鼓。

响仁和鼓藝工坊在臉書（Facebook）貼出公告，引起許多文化界的關心與鼓勵。優人神鼓也曾遭祝融焚毀，人稱「蘭姊」的創辦人劉若瑀留言，「哇！又是一場大火！」老天爺到底要告訴人類什麼，優人神鼓在响仁和重新整修的10幾面鼓也全部燒毀了。

劉若瑀說，王錫坤的製鼓技藝，已是世界重要文化資產，保護、傳承已是當務之急，祝融將王錫坤的父親（王阿塗）為寺廟做的百年大鼓也都全燒了，文化資產保存要有更務實的政策。

鄭淑姿說，蘭姐（劉若瑀）有致電關心，也體諒此意外之災。優人神鼓只有一面修復中的大鼓，被運到新莊區中正路工坊，逃過一劫，其餘在倉庫中的都焚毀。

鄭淑姿說，鼓藝工坊堅持使用台灣本土新鮮牛皮製鼓，且以傳統人工手藝修刨牛皮，才能製作出高低音不同音色的鼓。有些日本製鼓採用機器刨削牛皮，因牛皮厚度平均，只能單純低音。

她說，泰山工廠與倉庫是自己的財產，但目前消警封鎖、鑑定調查中；現階段優先處理與客戶的訂單，協商延後出貨或取消訂單，多數客戶也能諒解，有企業願意協助覓地，將儘速重新再起。