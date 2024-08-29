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台北大巨蛋園區、5處社宅 9月1日起戶外禁菸

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局今公告，台北大巨蛋園區及5處社會住宅9月1日起實施戶外禁菸措施。記者余承翰／攝影
北市衛生局今公告，台北大巨蛋園區及5處社會住宅9月1日起實施戶外禁菸措施。記者余承翰／攝影

台北大巨蛋可望舉辦國慶晚會，北市衛生局今依菸害防制法第19條第1項規定，公告「台北大巨蛋園區」所屬室外場所不含吸菸區，以及大龍峒、興隆D1區、興隆D2區、中南、新奇岩共5處社宅所屬戶外公共區域，9月1日起實施禁菸措施，違者含使用電子煙及加熱式菸品，依法可處2000元至1萬元罰鍰。

衛生局表示，台北大巨蛋園區是北市重要新地標，包含室內棒球場及影城、商場、旅館、辦公大樓等附屬設施。依據菸害防制法第18條第1項規定，體育、運動、電影院、旅館、商場、餐飲店、辦公大樓等室內場所，全面禁止吸菸，但室外場所未納入禁菸規範。

衛生局說，與遠雄巨蛋事業股份有限公司共同合作，擴大將台北大巨蛋園區所屬室外場所納入禁菸範圍；為兼顧吸菸者需求，遠雄也在園區內規畫設置6處吸菸區並自主管理，每日巡視勸阻違規吸菸者，除吸菸區外，禁止吸菸。

另外，衛生局攜手都發局、北市住都中心，公告「大龍峒、興隆D1區、興隆D2區、中南、新奇岩」共5處社宅所屬戶外公共區域，9月1日起為全面禁止吸菸場所；預定2025年底前，將公告19處無菸社宅，未來也會視興建中社宅的入住期程，滾動增加公告。

衛生局結合公、私部門，近年積極擴大推廣戶外無菸環境，目前累計公告超過4600個戶外禁菸場所。

大巨蛋 社宅 禁菸 衛生局

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