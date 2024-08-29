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新北市開放了！9月1日起 育嬰留停者可申請公托

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北公托中心現有123家。示意圖／本報資料照
新北公托中心現有123家。示意圖／本報資料照

桃園日前取消入托公共托育幼兒家長應在職及不得併領育嬰留職停薪津貼規定，新北市社會今天宣布，為更進一步減輕家庭照顧壓力，社會局經密集與專家學者研議，考量全市公托收托量能後，9月1日起開放已有育嬰留職停薪者可同時申請公共托育中心服務，已申請育嬰留停民眾不必再提供復職證明，希望創造更友善托育環境。

新北市社會局表示，新北市目前有123家公托中心，創造全台最高收托量，透過友善育兒政策促進生育率，提高勞動市場就業率，創造新北市育兒與就業的正向循環。

社會局說，市府利用公共托育中心、保母媒合服務等政策，創造43%的家外可托育率，多元托育管道高居全國之冠，未來也將持續調整托育政策，讓新北成為生育就業第一首選。

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