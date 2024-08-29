被讚專業育兒！蔣萬安曝只有大寶照書養 保母課1項目忍不住驚訝哇一聲

為協助企業解決缺工嚴重、並提高勞工職能、提高就業媒合率。台北市長蔣萬安今天宣布，北市勞動局將現有四大學院整合，成立全國唯一結合四大學院的勞動大學。蔣萬安今天也親自體驗學院的保母課程，蔣萬安從泡奶，餵奶、拍嗝一步到位，唯有沖奶時老師的標準動作是左右搖晃瓶身，常常半夜起來泡奶的蔣市長忍不住一句「哇，這樣爸爸要花蠻長時間！」

蔣萬安今天上午出席勞動大學啟動記者會，蔣萬安也以三寶爸身分，體驗勞動大學的保母課程，果然蔣萬安相當熟練，從泡奶，餵奶、到拍嗝，狂被讚美真的「非常專業」，尤其泡奶的水溫至少要70度C以上，蔣萬安馬上答對；還有拍嗝記得手掌要「空心杯」狀，蔣萬安也相當熟練。

只不過沖奶階段，主持人特別提醒沖奶時，「一般外行人就會像酒吧調酒師一樣將奶瓶隨便亂搖」，蔣市長身為「專業三寶爸」應該要有標準動作，要將奶瓶握緊左右搖擺、看看瓶底奶粉有沒有沖勻，再來左右搖擺，蔣看到這些程序忍不住說，「哇，這樣拔拔要花蠻長時間！第一胎我可能是這樣、非常謹慎小心。」不過蔣市長完成沖奶、餵奶、拍嗝整個過程，還是被狂讚，也贏得記者會現場所有人掌聲。

蔣萬安今天致詞時表示，北市勞動大學是為了提升勞工權益與勞動議題而推出的重要舉措，勞動局經過近一年的規畫與整合，今天正式揭幕，也為市民朋友帶來一個全新的學習與成長平台。

至於與其他縣市已有的勞動大學相比，蔣說，北市勞動大學在多個方面具備全國首創、獨特的特色，包括是全國唯一結合四大學院的勞動大學。這四大學院分別為勞動事務學院、職能發展學院、職業安全學院以及移工學院，涵蓋了勞工權益、職業安全、技能發展與移工服務等多個領域。

「勞動事務學院」是全國首創的學院，不僅有「職場性別平等認證」，還將台北市率先提出的「居家工作勞動條件保障指導原則」納入課程中；此外「職業安全學院」則結合了「台北市多體感延伸實境(XR)職安模擬訓練場域」，以先進的延伸實境(XR)技術，透過模擬演練場域，讓勞工朋友能夠在高空作業等高風險環境下進行實境模擬，掌握安全作業的SOP流程。

「職能發展學院」方面，擁有34個以上甲、乙、丙、單一級合格技能檢定術科場地，同時因應未來產業趨勢，持續規劃AI人工智慧、ESG淨零碳排、永續綠能等課程；「移工學院」則致力於為移工朋友提供多元化的課程，包括語言、文化等，使他們能夠更能適應不同職場環境，並提供更優質的服務。

蔣萬安強調，台北市勞動大學預計全年可開設455門課，堅強的師資陣容、秒殺的手刀課程、和1萬6000多人的訓練能量，將為勞動教育樹立一個新的里程碑。未來市府團隊將持續優化服務，為勞工朋友與各工會提供更全面、更優質的培訓與服務。