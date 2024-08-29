台美日韓非青年齊聚新北 氣候論壇提解方

新北市環保局今舉行「新北2024國際青年氣候行動論壇」，邀請來自美國、日本、韓國與馬拉威氣候行動專家及青年行動家交流，暢談世界各國因應氣候挑戰的創新點子與實踐歷程。新北市長侯友宜致詞時表示，淨零轉型是世界趨勢，成功要件是要獲社會支持與共識，未來是年輕人的世代，政府更要成為青年最有力後盾，期待未來人人不只是觀察家，更是行動者。

活動先由環保局長程大維以「淨零不只是目標，更是對下一代的承諾」為主題，從建築轉型，與在場青年分享新北市從建築節能診斷、改造、能源效率及導入AI工具等面向，不僅要達到淨零目標，同時也要提升市民「住」的品質。

青年局長邱兆梅演說時則表示，Z世代年輕人比起以往的世代更關心公共事務及環保議題，青年局透過舉辦Social Designer 競賽、公共議題營隊，甚至率隊出海國際交流，啟發青年對永續發展的認知。

美國紐約荒野中心氣候行動主任Jen Kretser分享透過青年氣候峰會的方式，培養青年成為氣候領袖；馬拉威Green Girls Platform 創辦人Joy Hayley Munthali則以馬拉威在地農村8至30歲的女性為對象，提升女性氣候及環境教育知識，從而在農村蓄積因應氣候變遷衝擊的能力。

侯友宜說，追求淨零碳過程中，應注意追求環境永續和落實氣候正義的普世價值，尤其重視青年覺醒，強調青年賦權，「不遺漏任何人」，積極將觸角延伸國際，並建立合作交流關係，才能攜手翻轉氣候變遷日趨嚴峻的局勢。

今年論壇也搭配「氣候行動團隊創意提案」徵件，號召台灣青年學子，從生活周遭發覺氣候議題並嘗試提出解決方案，虎尾高中顏久皓、吳韵涵、顏宇彤、王稟鈞提出「珊瑚守護行動，重建海洋的希望」，運用 AI與低成本監測技術提高數據收集與分析效率，以解決由於海洋溫度上升導致的珊瑚白化問題，獲得金獎。

台師大永續所葉欣誠教授指出，氣候變遷已是事實，身為地球村的每一個人都難以避免氣候變遷帶來的危害，可以從生活裡落實永續實踐，青年世代正透過他們的創意和行動力，形塑永續未來樣貌。